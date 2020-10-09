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Yılmaz Özdil - Son Cüret | Sözcü Kitabevi Yılmaz Özdil - Son Cüret | Sözcü Kitabevi

Son Cüret

Yılmaz Özdil Sia Kitap
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Son Cüret
Son Cüret
Sia Kitap
25.20

Şişli’deki üç katlı pembe binanın perdeleri sıkı sıkıya kapalıydı.

Gaz lambasının cılız ışığı, odayı hayal meyal aydınlatıyordu.

Altı kişiydiler.

Üzerine harita yayılmış masanın etrafında, ayaktaydılar.

 

Talihsiz bir kuşağın çocuklarıydılar.

Hayat onları hep mecbur bırakmıştı.

Bıyıkları terlediğinden beri neredeyse bir gün olsun günyüzü görmemişlerdi, Çanakkale’den Trablus’a, Yemen’den Sina’ya, Balkanlar’dan Kafkaslar’a vuruşmadıkları coğrafya kalmamıştı.

Ve neticede, işte bu daracık odaya sıkışmışlardı.

 

Uzuuun uzun anlattığı haritadan başını kaldırdı.

Adeta nefes bile almayan arkadaşlarına baktı.

Ulusun kader anıydı.

Söylenecek ne varsa söylenmişti.

Söz bitmişti.

O çelik mavisi gözlerinde belli belirsiz bir keder bulutu dolaştı.

“Vakit tamam” dedi...

 

“Umutsuz olmayacağız.

Uçurumun kenarındayız.

Bizi canlı canlı mezara atmak istiyorlar.

Son bir cüret

belki kurtarabilir.

Anadolu’ya geçiyoruz!”

Fırsatlar
Son Cüret İsim Şehir Bitki 76,00 TL 42,50 TL Sepete Ekle
Son Cüret İsim Şehir Hayvan 77,00 TL 42,50 TL Sepete Ekle
Son Cüret İsim Şehir Artist 77,00 TL 42,50 TL Sepete Ekle
  • Açıklama

    • Şişli’deki üç katlı pembe binanın perdeleri sıkı sıkıya kapalıydı.

      Gaz lambasının cılız ışığı, odayı hayal meyal aydınlatıyordu.

      Altı kişiydiler.

      Üzerine harita yayılmış masanın etrafında, ayaktaydılar.

       

      Talihsiz bir kuşağın çocuklarıydılar.

      Hayat onları hep mecbur bırakmıştı.

      Bıyıkları terlediğinden beri neredeyse bir gün olsun günyüzü görmemişlerdi, Çanakkale’den Trablus’a, Yemen’den Sina’ya, Balkanlar’dan Kafkaslar’a vuruşmadıkları coğrafya kalmamıştı.

      Ve neticede, işte bu daracık odaya sıkışmışlardı.

       

      Uzuuun uzun anlattığı haritadan başını kaldırdı.

      Adeta nefes bile almayan arkadaşlarına baktı.

      Ulusun kader anıydı.

      Söylenecek ne varsa söylenmişti.

      Söz bitmişti.

      O çelik mavisi gözlerinde belli belirsiz bir keder bulutu dolaştı.

      “Vakit tamam” dedi...

       

      “Umutsuz olmayacağız.

      Uçurumun kenarındayız.

      Bizi canlı canlı mezara atmak istiyorlar.

      Son bir cüret

      belki kurtarabilir.

      Anadolu’ya geçiyoruz!”

      Stok Kodu
      :
      9786254440489
      Boyut
      :
      14x23
      Sayfa Sayısı
      :
      456
      Basım Yeri
      :
      İstanbul
      Baskı
      :
      1
      Basım Tarihi
      :
      2020-10
      Kapak Türü
      :
      Ciltsiz
      Dili
      :
      Türkçe
      Yılmaz Özdil    Tarih    Araştırma - İnceleme    Sia Kitap    Son Cüret    9786254440489   
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