Sen Kimsin? (İmzalı)
Liste Fiyatı : 29,00 TL
İndirimli Fiyat : 18,85 TL
İndirimli Fiyat : 18,85 TL
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Kadın çok sevildi
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Yılmaz Özdil, üçlemeyi Sen Kimsin ile tamamlıyor...
Sen kimsin!
Kimsin sen yav!
Sen kimsin be!
Sen kim oluyorsun!
Akp döneminde
en çok duyduğumuz laf buydu...
Kim olduklarını yazdım!
Yılmaz Özdil
Stok Kodu
9786052981672
Boyut
14,00 / 23,00 cm
Sayfa Sayısı
448
Basım Yeri
Türkiye - İstanbul
Basım Tarihi
2017-10-15
Kapak Türü
Ciltsiz
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Akbank
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
18,85
18,85
2
9,43
18,85
3
6,38
19,13
4
4,83
19,32
5
3,90
19,51
Bonus Card
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
18,85
18,85
2
9,43
18,85
3
6,35
19,04
4
4,81
19,23
5
3,88
19,42
İş Bankası
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
18,85
18,85
2
9,43
18,85
3
6,38
19,13
4
4,83
19,32
5
3,90
19,51
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
18,85
18,85
2
9,43
18,85
3
6,38
19,13
4
4,83
19,32
5
3,90
19,51
Diğer Bankalar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
18,85
18,85
2
3
4
5
Yorumlar
Yorum yaz
Engin D. - 22.11.2017 17:01
Beğendim Beğenmedim 1 kişi beğendi 1 kişi beğenmedi
Ohooo çoktan bitirdik, kütüphanedeki yerine koyduk. https://hizliresim.com/NOd4M5
Sefa D. - 16.11.2017 12:37
Beğendim Beğenmedim 14 kişi beğendi 10 kişi beğenmedi
Kitabın en kısa zamanda elime geçmesini bekliyorum. KYK yattığı gibi sipariş verdim.
SinanA . - 05.11.2017 11:25
Beğendim Beğenmedim 54 kişi beğendi 28 kişi beğenmedi
Lutfen e-kitap olarak da yayinlasaniz.. Yurtdisindan bu kiatplara ulasabilmemizin baska yolu yok.
Erol . - 30.10.2017 08:32
Beğendim Beğenmedim 71 kişi beğendi 38 kişi beğenmedi
Bahreynden yazıyorum. Kitabi merak ediyorum. Türkiyeye vardıgımda yapacagım ilk şey kitabı temin etmek olacak.
Fırat K. - 27.10.2017 15:19
Beğendim Beğenmedim 98 kişi beğendi 49 kişi beğenmedi
Yeni kitabın çıkmasını dört gözle bekliyordum.Çıktı,istettim ve şu an ellerimde. Teşekkürler Yılmaz Özdil,teşekkürler Sözcü Ailesi.
Ali A. - 17.10.2017 15:54
Beğendim Beğenmedim 204 kişi beğendi 87 kişi beğenmedi
Ben Fransa'da yasiyorum. Bu kitaplari nasil temin edebilirim? Bir bilen varsa cevap versin. Simdiden tesekkurler.
Turgut Ö. - 16.10.2017 11:31
Beğendim Beğenmedim 228 kişi beğendi 82 kişi beğenmedi
ön siparişini yapmıştım, bugün elime geldi. Yılmaz Özdil "Adamsın"... yazanın, basanın, satanın, gönderenin herkesin ellerine sağlık.
ÇİĞDEM Y. - 10.10.2017 09:59
Beğendim Beğenmedim 221 kişi beğendi 97 kişi beğenmedi
duyduğum andan itibaren dört gözle beklediğim kitap. şimdiden siparş ediyorum.
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