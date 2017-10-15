Sen Kimsin? (İmzalı)

Kadın çok sevildi

Adam rekorları altüst etti

Yılmaz Özdil, üçlemeyi Sen Kimsin ile tamamlıyor...

Sen kimsin!

Kimsin sen yav!

Sen kimsin be!

Sen kim oluyorsun!

Akp döneminde

en çok duyduğumuz laf buydu...

Kim olduklarını yazdım!

Yılmaz Özdil