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Yılmaz Özdil - Sen Kimsin? (İmzalı) | Sözcü Kitabevi
Sen Kimsin? (İmzalı)
Sen Kimsin? (İmzalı)

Sen Kimsin? (İmzalı)

Yılmaz Özdil  
Kırmızı Kedi Yayınevi  

Liste Fiyatı : 29,00 TL
İndirimli Fiyat : 18,85 TL
%35 indirimli

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Fırsatlar
Sen Kimsin? (İmzalı) plus Beraber Yürüttük Biz Bu Yollarda 49,00 TL    23,85 TL  
Açıklama

Kadın çok sevildi
Adam rekorları altüst etti
Yılmaz Özdil, üçlemeyi Sen Kimsin ile tamamlıyor...

Sen kimsin!
Kimsin sen yav!
Sen kimsin be!
Sen kim oluyorsun!

Akp döneminde
en çok duyduğumuz laf buydu...

Kim olduklarını yazdım!

Yılmaz Özdil

Stok Kodu
9786052981672
Boyut
14,00 / 23,00 cm
Sayfa Sayısı
448
Basım Yeri
Türkiye - İstanbul
Basım Tarihi
2017-10-15
Kapak Türü
Ciltsiz
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Sen Kimsin    Yılmaz Özdil    9786052981672    Kırmızı Kedi Yayınevi    Politika Siyaset    Araştırmaİnceleme    Politika Siyaset    Güncel Siyaset   
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Yorumlar
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Engin D. - 22.11.2017 17:01
1 kişi beğendi 1 kişi beğenmedi
Ohooo çoktan bitirdik, kütüphanedeki yerine koyduk. https://hizliresim.com/NOd4M5
Sefa D. - 16.11.2017 12:37
14 kişi beğendi 10 kişi beğenmedi
Kitabın en kısa zamanda elime geçmesini bekliyorum. KYK yattığı gibi sipariş verdim.
SinanA . - 05.11.2017 11:25
54 kişi beğendi 28 kişi beğenmedi
Lutfen e-kitap olarak da yayinlasaniz.. Yurtdisindan bu kiatplara ulasabilmemizin baska yolu yok.
Erol . - 30.10.2017 08:32
71 kişi beğendi 38 kişi beğenmedi
Bahreynden yazıyorum. Kitabi merak ediyorum. Türkiyeye vardıgımda yapacagım ilk şey kitabı temin etmek olacak.
Fırat K. - 27.10.2017 15:19
98 kişi beğendi 49 kişi beğenmedi
Yeni kitabın çıkmasını dört gözle bekliyordum.Çıktı,istettim ve şu an ellerimde. Teşekkürler Yılmaz Özdil,teşekkürler Sözcü Ailesi.
Ali A. - 17.10.2017 15:54
204 kişi beğendi 87 kişi beğenmedi
Ben Fransa'da yasiyorum. Bu kitaplari nasil temin edebilirim? Bir bilen varsa cevap versin. Simdiden tesekkurler.
Turgut Ö. - 16.10.2017 11:31
228 kişi beğendi 82 kişi beğenmedi
ön siparişini yapmıştım, bugün elime geldi. Yılmaz Özdil "Adamsın"... yazanın, basanın, satanın, gönderenin herkesin ellerine sağlık.
ÇİĞDEM Y. - 10.10.2017 09:59
221 kişi beğendi 97 kişi beğenmedi
duyduğum andan itibaren dört gözle beklediğim kitap. şimdiden siparş ediyorum.
Bu kitabı alanlar bunları aldı
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