Mustafa Kemal Atatürk Serisi (10 Kitap Takım)Çocuk (3-7 yaş)
Liste Fiyatı : 99,00 TL
İndirimli Fiyat : 64,35 TL
İndirimli Fiyat : 64,35 TL
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Set İçeriği:
- Mustafa Kemal Atatürk ve Annesi
- Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuk
- Mustafa Kemal Atatürk ve Doğa
- Mustafa Kemal Atatürk ve Hayvan Sevgisi
- Mustafa Kemal Atatürk ve Kitap
- Mustafa Kemal Atatürk ve Okul
- Mustafa Kemal Atatürk ve Sanat
- Mustafa Kemal Atatürk ve Sofra
- Mustafa Kemal Atatürk ve Spor
- Mustafa Kemal Atatürk ve Temizlik
Çocukları Mustafa Kemal Atatürk ile tanıştıracak, Yılmaz Özdil’in 3-7 yaş grubundaki çocuklar için kaleme aldığı, Mustafa Kemal Atatürk ve DOĞA, SANAT, SPOR, SOFRA, HAYVAN SEVGİSİ, TEMİZLİK, KİTAP, OKUL, ÇOCUK ve ANNESİ‘nin anlatıldığı 10 kitaplık set ‘’MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Serisi’’
Stok Kodu
9786052984307
Boyut
20.50x19.50
Sayfa Sayısı
320
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2018-12
Resimleyen
Nalan Alaca
Kapak Türü
Ciltsiz
Kağıt Türü
Kuşe
Dili
Türkçe
Akbank
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
64,35
64,35
2
32,18
64,35
3
21,77
65,32
4
16,49
65,96
5
13,32
66,60
Bonus Card
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
64,35
64,35
2
32,18
64,35
3
21,66
64,99
4
16,41
65,64
5
13,26
66,28
İş Bankası
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
64,35
64,35
2
32,18
64,35
3
21,77
65,32
4
16,49
65,96
5
13,32
66,60
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
64,35
64,35
2
32,18
64,35
3
21,77
65,32
4
16,49
65,96
5
13,32
66,60
Diğer Bankalar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
64,35
64,35
2
3
4
5
Yorumlar
Yorum yaz
ahmet a. - 23.12.2018 17:49
Beğendim Beğenmedim 3 kişi beğendi 1 kişi beğenmedi
Sayın Yılmaz Özdil, sizi yıllardır gazetelerde köşe yazılarınız ile takip etmekteyim. Ancak asıl gönlümü Mustafa Kemal kitabı ve çocuklarımız için çıkarmış olduğunuz bu 10 kitaplık set ile fethetmiş oldunuz. Allah yolunuzu açık etsin... Her şey gönlünüzce olsun... İyiki varsınız...
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