Yılmaz Özdil - İsim Şehir Hayvan | Sözcü Kitabevi

İsim Şehir Hayvan
İSİM ŞEHİR HAYVAN
Bir İgnliiz üvinersitesinde ypalın arşaıtramya gröe, klemileirn hrflareinin hnagi srıdaa yzaldıklarıı ömneli dğeliimş asılnda...
Öenmli oaln, briinci ve sonncuu herflarin yrenide olamsımyış... Çnküü, kleimleri hraf hraf dğeil, btüün oalark oykuormuşsz... Ardakai hraflrein sırsaı kıraşık da osla düüzgn ouknuyormuş.
Trüban bduur.
Tartıışlan mselee ne oulrsa olusn, bşınaa ve sounna “trüban” koyğduunda, aarda ypılaan yaınlşları görmeszin... Yaınlşları düüzgn gbii oukmyaa, düüzgn gbii anlmaaya bşlarsaın.
Sbaah klkaarsın trüban konşuuursn, aşkam yaatrsın trüban konşuuursn.
Kaafn alalk blulak oulr ama...
Akılnda bi tek trüban klaır!
- Açıklama
İSİM ŞEHİR HAYVAN
Bir İgnliiz üvinersitesinde ypalın arşaıtramya gröe, klemileirn hrflareinin hnagi srıdaa yzaldıklarıı ömneli dğeliimş asılnda...
Öenmli oaln, briinci ve sonncuu herflarin yrenide olamsımyış... Çnküü, kleimleri hraf hraf dğeil, btüün oalark oykuormuşsz... Ardakai hraflrein sırsaı kıraşık da osla düüzgn ouknuyormuş.
Trüban bduur.
Tartıışlan mselee ne oulrsa olusn, bşınaa ve sounna “trüban” koyğduunda, aarda ypılaan yaınlşları görmeszin... Yaınlşları düüzgn gbii oukmyaa, düüzgn gbii anlmaaya bşlarsaın.
Sbaah klkaarsın trüban konşuuursn, aşkam yaatrsın trüban konşuuursn.
Kaafn alalk blulak oulr ama...
Akılnda bi tek trüban klaır!Stok Kodu:9786058017801Boyut:14x23Sayfa Sayısı:488Basım Yeri:İstanbulBasım Tarihi:Kasım 2019Kapak Türü:CiltsizKağıt Türü:60 gram, HolmenDili:Türkçe
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- Taksit Seçenekleri
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Taksit SayısıTaksit tutarıGenel Toplam124,5024,50212,2524,5038,2924,8746,2825,1155,0725,36Taksit SayısıTaksit tutarıGenel Toplam124,5024,50212,2524,5038,2524,7546,2524,9955,0525,24Taksit SayısıTaksit tutarıGenel Toplam124,5024,50212,2524,5038,2924,8746,2825,1155,0725,36Taksit SayısıTaksit tutarıGenel Toplam124,5024,50212,2524,5038,2924,8746,2825,1155,0725,36Diğer BankalarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel Toplam124,5024,502--3--4--5--
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