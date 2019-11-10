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Yılmaz Özdil - İsim Şehir Hayvan | Sözcü Kitabevi

İsim Şehir Hayvan

Yılmaz Özdil Sia Kitap
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İsim Şehir Hayvan
İsim Şehir Hayvan
Sia Kitap
24.50

İSİM ŞEHİR HAYVAN

Bir İgnliiz üvinersitesinde ypalın arşaıtramya gröe, klemileirn hrflareinin hnagi srıdaa yzaldıklarıı ömneli dğeliimş asılnda...

Öenmli oaln, briinci ve sonncuu herflarin yrenide olamsımyış... Çnküü, kleimleri hraf hraf dğeil, btüün oalark oykuormuşsz... Ardakai hraflrein sırsaı kıraşık da osla düüzgn ouknuyormuş.

Trüban bduur.

Tartıışlan mselee ne oulrsa olusn, bşınaa ve sounna “trüban” koyğduunda, aarda ypılaan yaınlşları görmeszin... Yaınlşları düüzgn gbii oukmyaa, düüzgn gbii anlmaaya bşlarsaın.

Sbaah klkaarsın trüban konşuuursn, aşkam yaatrsın trüban konşuuursn.

Kaafn alalk blulak oulr ama...

Akılnda bi tek trüban klaır!

Fırsatlar
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  • Açıklama

    • İSİM ŞEHİR HAYVAN

      Bir İgnliiz üvinersitesinde ypalın arşaıtramya gröe, klemileirn hrflareinin hnagi srıdaa yzaldıklarıı ömneli dğeliimş asılnda...

      Öenmli oaln, briinci ve sonncuu herflarin yrenide olamsımyış... Çnküü, kleimleri hraf hraf dğeil, btüün oalark oykuormuşsz... Ardakai hraflrein sırsaı kıraşık da osla düüzgn ouknuyormuş.

      Trüban bduur.

      Tartıışlan mselee ne oulrsa olusn, bşınaa ve sounna “trüban” koyğduunda, aarda ypılaan yaınlşları görmeszin... Yaınlşları düüzgn gbii oukmyaa, düüzgn gbii anlmaaya bşlarsaın.

      Sbaah klkaarsın trüban konşuuursn, aşkam yaatrsın trüban konşuuursn.

      Kaafn alalk blulak oulr ama...

      Akılnda bi tek trüban klaır!

      Stok Kodu
      :
      9786058017801
      Boyut
      :
      14x23
      Sayfa Sayısı
      :
      488
      Basım Yeri
      :
      İstanbul
      Basım Tarihi
      :
      Kasım 2019
      Kapak Türü
      :
      Ciltsiz
      Kağıt Türü
      :
      60 gram, Holmen
      Dili
      :
      Türkçe
      Yılmaz Özdil    İsim Şehir Hayvan    Sia    Yayınevi    Kitap   
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