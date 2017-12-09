Saklı SeçilmişlerSiz Onları Değil; Onlar Sizi Seçti
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Liste Fiyatı : 30,00 TL
İndirimli Fiyat : 19,50 TL
İndirimli Fiyat : 19,50 TL
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Soner Yalçın'ın yeni kitabı Saklı Seçilmişler Sözcü Kitabevinde ...
Bir film düşün.
İlk sahne sıradan bir olayla başlar.
Film ilerledikçe gelişmelere inanamazsın.
Dehşete kapılırsın.
Film biter. Etkisinden kurtulamazsın.
Korkarsın.
Bu kitabın yazım sürecinde ben bunları yaşadım.
İlk sahne:
Altı yıl önceydi.
Medyaya her cümlesi yalan olan bir haber sızdırıldı.
Peşine düştüm..
Stok Kodu
9786052981900
Boyut
14.00x23.00
Sayfa Sayısı
504
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2017-12
Kapak Türü
Ciltsiz
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Akbank
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
19,50
19,50
2
9,75
19,50
3
6,60
19,79
4
5,00
19,99
5
4,04
20,18
Bonus Card
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
19,50
19,50
2
9,75
19,50
3
6,57
19,70
4
4,97
19,89
5
4,02
20,09
İş Bankası
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
19,50
19,50
2
9,75
19,50
3
6,60
19,79
4
5,00
19,99
5
4,04
20,18
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
19,50
19,50
2
9,75
19,50
3
6,60
19,79
4
5,00
19,99
5
4,04
20,18
Diğer Bankalar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
19,50
19,50
2
3
4
5
Yorumlar
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Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
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