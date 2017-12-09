Saklı SeçilmişlerSiz Onları Değil; Onlar Sizi Seçti

Soner Yalçın'ın yeni kitabı Saklı Seçilmişler Sözcü Kitabevinde ...

Bir film düşün.

İlk sahne sıradan bir olayla başlar.

Film ilerledikçe gelişmelere inanamazsın.

Dehşete kapılırsın.

Film biter. Etkisinden kurtulamazsın.

Korkarsın.

Bu kitabın yazım sürecinde ben bunları yaşadım.

İlk sahne:

Altı yıl önceydi.

Medyaya her cümlesi yalan olan bir haber sızdırıldı.

Peşine düştüm..