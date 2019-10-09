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Soner Yalçın - Kara Kutu | Sözcü Kitabevi

Kara KutuYüzleşme Vakti

Soner Yalçın Kırmızı Kedi Yayınevi
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Kara Kutu
Kara Kutu Yüzleşme Vakti
Kırmızı Kedi Yayınevi
24.70

Tarih: 5 Ocak 1978.

Yer: Ankara.

Bülent Ecevit yeni hükümeti kurdu.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’ndaki gizli toplantıda “devrim” gibi kararlar alındı.

 

Tarih: 12 Eylül 1978.

Yer: Kazakistan Alma Ata.

Dünya Sağlık Örgütü düzenlediği uluslararası konferansın sonunda

yayımladığı bildiriyle ABD küresel ilaç şirketlerini kızdırdı…

 

Tarih: 26 Mart 1979.

Yer: İtalya Como Gölü sayfiyesi.

Rockefeller sahibi olduğu Bellagio Evi’nde yaptığı NATO güvenlik toplantısında,

yüz yıldır kontrolünde olan “endüstriyel tıp” ile ilgili bir dizi kararlar aldı…

 

Ve:

Tarih: 25 Haziran 1979.

Yer: Manisa…

Cemil Çöllü MHP İl Başkanı idi.

Sahibi olduğu Huzur Eczanesi’nde öldürüldü.

Ertesi gün…

Tarih: 26 Haziran 1979.

Yer: Manisa.

Neşe Gülersoy CHP Kadın Kolları Üyesi idi.

Sahibi olduğu Yeni Afiyet Eczanesi’nde meslektaşı MHP’li Cemil Çöllü’nün katledilmesini protesto eden bildiriyi yazarken öldürüldü.

Yine Manisa…

Yine bir eczane…

Tarih: 19 Aralık 1979.

Mete Erdem CHP İl Başkanı idi.

Eczanesinde içeri giren saldırgan tarafından kurşunlanarak öldürüldü.

 

Bu bir cinayet romanı değil…

Modern tıbbın karanlık yüzü aydınlanıyor…

Rockefeller’ın kozmik odasındaki Türkler kim?

Neyin karşılığı, ne kadar para aldılar?

Tabular yıkılacak… Ezberler bozulacak…

Artık yüzleşme vakti…

Fırsatlar
Kara Kutu Teşkilat'ın İki Silahşoru 68,00 TL 38,00 TL Sepete Ekle
  • Açıklama

    • Tarih: 5 Ocak 1978.

      Yer: Ankara.

      Bülent Ecevit yeni hükümeti kurdu.

      Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’ndaki gizli toplantıda “devrim” gibi kararlar alındı.

       

      Tarih: 12 Eylül 1978.

      Yer: Kazakistan Alma Ata.

      Dünya Sağlık Örgütü düzenlediği uluslararası konferansın sonunda

      yayımladığı bildiriyle ABD küresel ilaç şirketlerini kızdırdı…

       

      Tarih: 26 Mart 1979.

      Yer: İtalya Como Gölü sayfiyesi.

      Rockefeller sahibi olduğu Bellagio Evi’nde yaptığı NATO güvenlik toplantısında,

      yüz yıldır kontrolünde olan “endüstriyel tıp” ile ilgili bir dizi kararlar aldı…

       

      Ve:

      Tarih: 25 Haziran 1979.

      Yer: Manisa…

      Cemil Çöllü MHP İl Başkanı idi.

      Sahibi olduğu Huzur Eczanesi’nde öldürüldü.

      Ertesi gün…

      Tarih: 26 Haziran 1979.

      Yer: Manisa.

      Neşe Gülersoy CHP Kadın Kolları Üyesi idi.

      Sahibi olduğu Yeni Afiyet Eczanesi’nde meslektaşı MHP’li Cemil Çöllü’nün katledilmesini protesto eden bildiriyi yazarken öldürüldü.

      Yine Manisa…

      Yine bir eczane…

      Tarih: 19 Aralık 1979.

      Mete Erdem CHP İl Başkanı idi.

      Eczanesinde içeri giren saldırgan tarafından kurşunlanarak öldürüldü.

       

      Bu bir cinayet romanı değil…

      Modern tıbbın karanlık yüzü aydınlanıyor…

      Rockefeller’ın kozmik odasındaki Türkler kim?

      Neyin karşılığı, ne kadar para aldılar?

      Tabular yıkılacak… Ezberler bozulacak…

      Artık yüzleşme vakti…

      Stok Kodu
      :
      9786052985687
      Boyut
      :
      13.50x23.50
      Sayfa Sayısı
      :
      584
      Basım Yeri
      :
      İstanbul
      Baskı
      :
      1
      Basım Tarihi
      :
      2019-10
      Kapak Türü
      :
      Ciltsiz
      Kağıt Türü
      :
      2. Hamur
      Dili
      :
      Türkçe
      Soner Yalçın    Politika Siyaset    Araştırma-İnceleme    Kırmızı Kedi Yayınevi    Kara Kutu    Yüzleşme Vakti    9786052985687   
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