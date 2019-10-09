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Sinan Meydan - Hafıza | Sözcü Kitabevi

HafızaYakın Tarihin Kitabı

Sinan Meydan İnkılap Kitabevi
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Hafıza
Hafıza Yakın Tarihin Kitabı
İnkılap Kitabevi
24.50

İnsan Unutur Tarih Hatırlatır

Bugün bize Atatürk’ü ve ‘’yakın tarihi’’ unutturmak isteyenler, ‘’ulus bilincimizi’’ oluşturan ‘’milli hafızamızı’’ silmek istiyorlar.

‘’Siyasal hafızamızı’’ kurgusal bir tarihle yeniden biçimlendirmeye çalışıyorlar.

 

İşte bu kitabı, unutturulmak istenen ‘’yakın tarihimizi’’ hatırlatarak ‘’milli hafızamızı’’ tazelemek için yazdım.

 

Hafızanı silip yeniden biçimlendirmelerine izin verme!

Unutma, hatırla!

Fırsatlar
Hafıza Atatürk Etkisi 68,00 TL 39,90 TL Sepete Ekle
  • Açıklama

    • İnsan Unutur Tarih Hatırlatır

      Bugün bize Atatürk’ü ve ‘’yakın tarihi’’ unutturmak isteyenler, ‘’ulus bilincimizi’’ oluşturan ‘’milli hafızamızı’’ silmek istiyorlar.

      ‘’Siyasal hafızamızı’’ kurgusal bir tarihle yeniden biçimlendirmeye çalışıyorlar.

       

      İşte bu kitabı, unutturulmak istenen ‘’yakın tarihimizi’’ hatırlatarak ‘’milli hafızamızı’’ tazelemek için yazdım.

       

      Hafızanı silip yeniden biçimlendirmelerine izin verme!

      Unutma, hatırla!

      Stok Kodu
      :
      9789751040329
      Boyut
      :
      13.70x23.00
      Sayfa Sayısı
      :
      408
      Basım Yeri
      :
      İstanbul
      Baskı
      :
      1
      Basım Tarihi
      :
      2019-10
      Resimleyen
      :
      Ahmet Uzun
      Kapak Türü
      :
      Ciltsiz
      Kağıt Türü
      :
      2. Hamur
      Dili
      :
      Türkçe
      Sinan Meydan    Tarih    Araştırma - İnceleme    İnkılap Kitabevi    Hafıza    Yakın Tarihin Kitabı    9789751040329   
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