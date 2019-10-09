Sinan Meydan - Hafıza | Sözcü Kitabevi

HafızaYakın Tarihin Kitabı
İnsan Unutur Tarih Hatırlatır
Bugün bize Atatürk’ü ve ‘’yakın tarihi’’ unutturmak isteyenler, ‘’ulus bilincimizi’’ oluşturan ‘’milli hafızamızı’’ silmek istiyorlar.
‘’Siyasal hafızamızı’’ kurgusal bir tarihle yeniden biçimlendirmeye çalışıyorlar.
İşte bu kitabı, unutturulmak istenen ‘’yakın tarihimizi’’ hatırlatarak ‘’milli hafızamızı’’ tazelemek için yazdım.
Hafızanı silip yeniden biçimlendirmelerine izin verme!
Unutma, hatırla!
- Açıklama
İnsan Unutur Tarih Hatırlatır
Bugün bize Atatürk’ü ve ‘’yakın tarihi’’ unutturmak isteyenler, ‘’ulus bilincimizi’’ oluşturan ‘’milli hafızamızı’’ silmek istiyorlar.
‘’Siyasal hafızamızı’’ kurgusal bir tarihle yeniden biçimlendirmeye çalışıyorlar.
İşte bu kitabı, unutturulmak istenen ‘’yakın tarihimizi’’ hatırlatarak ‘’milli hafızamızı’’ tazelemek için yazdım.
Hafızanı silip yeniden biçimlendirmelerine izin verme!
Unutma, hatırla!Stok Kodu:9789751040329Boyut:13.70x23.00Sayfa Sayısı:408Basım Yeri:İstanbulBaskı:1Basım Tarihi:2019-10Resimleyen:Ahmet UzunKapak Türü:CiltsizKağıt Türü:2. HamurDili:Türkçe
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- Taksit Seçenekleri
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Taksit SayısıTaksit tutarıGenel Toplam124,5024,50212,2524,5038,2924,8746,2825,1155,0725,36Taksit SayısıTaksit tutarıGenel Toplam124,5024,50212,2524,5038,2524,7546,2524,9955,0525,24Taksit SayısıTaksit tutarıGenel Toplam124,5024,50212,2524,5038,2924,8746,2825,1155,0725,36Taksit SayısıTaksit tutarıGenel Toplam124,5024,50212,2524,5038,2924,8746,2825,1155,0725,36Diğer BankalarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel Toplam124,5024,502--3--4--5--
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