Tutanaklarla Kozmik Odanın EsrarıTutanaklarla
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Bülent Arınç'a iki subay ve dolayısıyla Türk ordusu tarafından düzenleneceği iddia edilen suikast olayı baştan sona bir polis romanıdır.
İnanılır gibi değildir.
Şeytanın bile aklına gelmeyecek dümenler, yalanlar, kumpaslar, beyin yıkama mekanizmaları…
Amaç, devletin ve askeriyenin en gizli bilgi ve belgelerinin saklandığı, doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olan “Seferberlik Tetkik Dairesi” isimli kuruluşa ve oradaki kozmik odalara girip arama yapmak ve eğer mümkünse darbe belgelerini (!) ele geçirmek.
Saygı Öztürk bu düzmece suikast olayını, bu rezaleti, bugüne kadar hiç bilmediğimiz boyutlarıyla belgeliyor.
“Ellerine sağlık!” diyorum.
- Emin Çölaşan
Stok Kodu
9789752206434
Boyut
13.80x21.50
Sayfa Sayısı
264
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2016-04
Kapak Türü
Ciltsiz
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Akbank
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
13,20
13,20
2
6,60
13,20
3
4,47
13,40
4
3,38
13,53
5
2,73
13,66
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Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
13,20
13,20
2
6,60
13,20
3
4,44
13,33
4
3,37
13,46
5
2,72
13,60
İş Bankası
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
13,20
13,20
2
6,60
13,20
3
4,47
13,40
4
3,38
13,53
5
2,73
13,66
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
13,20
13,20
2
6,60
13,20
3
4,47
13,40
4
3,38
13,53
5
2,73
13,66
Diğer Bankalar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
13,20
13,20
2
3
4
5
Yorumlar
Yorum yaz
Ahmet Y. - 09.05.2016 11:38
Beğendim Beğenmedim 2 kişi beğendi 1 kişi beğenmedi
kitap güzel. çok önemli bilgilere değinilmiş fakat kitap içerisinde sürekli aynı konular var. ilk sayfada okuyacagınız bilgiler sürekli diğer sayfalarda karşınıza çıkıyor. kısa bir sürede gerçekleşen olayı sürekli olarak diğer sayfalarda işlemişler. Zaten kitapda işlenen çoğu bilgi basında karşımıza çıkan konular. ben pek begenmedim
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