Saygı Öztürk - Menzil | Sözcü Kitabevi

MenzilBir Tarikatın İki Yüzü
Menzil'e gidenin uyuşturucuyu bırakması için neler yapılıyor?
Menzil neden ikiye bölündü? Şeyhler arasında nasıl bir mücadele sürüyor?
Menzil şeyhi neden zehirlenmek istendi? Yargı ve Emniyet neden kapıştı?
Alparslan Türkeş, menzil için kime hangi görevi verdi? sonunda ne oldu?
Tarikat, Bilgin Balanlı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı nasıl önledi?
Menzil, Bürokrasi ve siyasette nasıl bir yol izliyor?
Öncelik neden Sağlık Bakanlığı'nda?
Holdink kuran tarikatın, ticari işleri nasıl yürütülüyor?
Eleştirilere ne deniliyor?
Birbirlerine neden "Çorbacılar-Pilavcılar" diyorlar?
Çorba gerçekten bitmiyor mu?
Şeyh ailesine meleklerin hizmet ettiği, sofilerin parasıs çalıştığı doğru mu?
Saygı öztürk'e Konuşan Şeyhler Feyzettin ve Saki Erol, Atatürk, Laiklik ve ticaret konusunda ne anlattılar?
Araştırmacı gazeteci-yazar Saygı Öztürk, Menzil'e ve Buhara'ya gitti, şeyhlerle, sofilerle konuştu, "Tövbe alma", "Ölüm hatmesi" ritüellerine katıldı, Tarikatın dününü, bugününü, yaşayanları, söylenenleri yerinde gördü, yaşadı ve yazdı.
- Açıklama
Menzil'e gidenin uyuşturucuyu bırakması için neler yapılıyor?
Menzil neden ikiye bölündü? Şeyhler arasında nasıl bir mücadele sürüyor?
Menzil şeyhi neden zehirlenmek istendi? Yargı ve Emniyet neden kapıştı?
Alparslan Türkeş, menzil için kime hangi görevi verdi? sonunda ne oldu?
Tarikat, Bilgin Balanlı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı nasıl önledi?
Menzil, Bürokrasi ve siyasette nasıl bir yol izliyor?
Öncelik neden Sağlık Bakanlığı'nda?
Holdink kuran tarikatın, ticari işleri nasıl yürütülüyor?
Eleştirilere ne deniliyor?
Birbirlerine neden "Çorbacılar-Pilavcılar" diyorlar?
Çorba gerçekten bitmiyor mu?
Şeyh ailesine meleklerin hizmet ettiği, sofilerin parasıs çalıştığı doğru mu?
Saygı öztürk'e Konuşan Şeyhler Feyzettin ve Saki Erol, Atatürk, Laiklik ve ticaret konusunda ne anlattılar?
Araştırmacı gazeteci-yazar Saygı Öztürk, Menzil'e ve Buhara'ya gitti, şeyhlerle, sofilerle konuştu, "Tövbe alma", "Ölüm hatmesi" ritüellerine katıldı, Tarikatın dününü, bugününü, yaşayanları, söylenenleri yerinde gördü, yaşadı ve yazdı.Stok Kodu:9786050967029Boyut:13.60x21.00Sayfa Sayısı:272Baskı:1Basım Tarihi:2019-10Kapak Türü:CiltsizKağıt Türü:2. HamurDili:Türkçe
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Taksit SayısıTaksit tutarıGenel Toplam121,8421,84210,9221,8437,3922,1745,6022,3954,5222,60Taksit SayısıTaksit tutarıGenel Toplam121,8421,84210,9221,8437,3522,0645,5722,2854,5022,50Taksit SayısıTaksit tutarıGenel Toplam121,8421,84210,9221,8437,3922,1745,6022,3954,5222,60Taksit SayısıTaksit tutarıGenel Toplam121,8421,84210,9221,8437,3922,1745,6022,3954,5222,60Diğer BankalarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel Toplam121,8421,842--3--4--5--
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24,07TL 20,46TL
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29,65TL 25,20TL
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26,85TL 22,82TL
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26,85TL 22,82TL
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24,50TL 20,83TL
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23,15TL 19,68TL
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12,96TL 11,02TL
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25,93TL 22,04TL
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22,22TL 18,89TL
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25,00TL 21,25TL
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