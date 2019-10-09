Saygı Öztürk - Menzil | Sözcü Kitabevi

Menzil Bir Tarikatın İki Yüzü

Doğan Kitap

21.84

Menzil'e gidenin uyuşturucuyu bırakması için neler yapılıyor?

Menzil neden ikiye bölündü? Şeyhler arasında nasıl bir mücadele sürüyor?

Menzil şeyhi neden zehirlenmek istendi? Yargı ve Emniyet neden kapıştı?

Alparslan Türkeş, menzil için kime hangi görevi verdi? sonunda ne oldu?

Tarikat, Bilgin Balanlı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı nasıl önledi?

Menzil, Bürokrasi ve siyasette nasıl bir yol izliyor?

Öncelik neden Sağlık Bakanlığı'nda?

Holdink kuran tarikatın, ticari işleri nasıl yürütülüyor?

Eleştirilere ne deniliyor?

Birbirlerine neden "Çorbacılar-Pilavcılar" diyorlar?

Çorba gerçekten bitmiyor mu?

Şeyh ailesine meleklerin hizmet ettiği, sofilerin parasıs çalıştığı doğru mu?

Saygı öztürk'e Konuşan Şeyhler Feyzettin ve Saki Erol, Atatürk, Laiklik ve ticaret konusunda ne anlattılar?

Araştırmacı gazeteci-yazar Saygı Öztürk, Menzil'e ve Buhara'ya gitti, şeyhlerle, sofilerle konuştu, "Tövbe alma", "Ölüm hatmesi" ritüellerine katıldı, Tarikatın dününü, bugününü, yaşayanları, söylenenleri yerinde gördü, yaşadı ve yazdı.