Rahmi Turan - Rahmi Turan 3 Kitap Set | Sözcü Kitabevi

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Rahmi Turan 3 Kitap Set Siyasi Fıkralar, Babadan Fıkralar, Tebessüm

49.00

1-) Siyasi Fıkralar

Mizah; fikirleri, şakaları, eleştirileri zekice anlatan sözcüklerdir.

Mizahın amacı sizi güldürmek olsa da kişileri, siyasileri ya da toplumsal sorunları eleştirmek, düzeltmek için yapılır.

Yaratıcı bir ustalık ister. Mizah hayatın rengidir.

Günümüzdeki siyasiler mizah yeteneklerini geliştirseler halkla çok daha etkili diyaloglar kurabilirlerdi…

Bu kitap, politikadaki tüm kavgaları bir yana bırakıp, eğlenceli politik fıkralarla siyasetin gülen yüzünü anlatmak istiyor.

Tabii, kıssadan hisse çıkartılarak yer yer toplumsal eleştiriler de ihmal edilmiyor.

Sizleri biraz olsun gülümsetebilirsek ne mutlu bize!

Rahmi Turan

2-) Baba'dan Fıkralar

Ulus olarak zor günler yaşıyoruz. Deneyimsiz, eğitimsiz kadroların yönetiminde ülkemiz sıkıntılı günler yaşıyor. Her alanda, özellikle ekonomide, sorunlar öylesine büyüdü ki, toplum olarak gülmeyi bile unuttuk!

Ülkemizi yönetenlerin mizah anlayışları zayıf… Şakayı, espriyi, fıkrayı, karikatürü sevmiyorlar. Haklarındaki en ufak eleştiride, paylaşılan bir tweet’te veya çizilen bir karikatürde hakaret unsuru aranıyor, soluğu mahkemede alıyorsunuz.

Hemen dava açıyorlar! Oysa eski dönemin siyasetçileri öyle miydi? Hayır! Onlar son derece hoşgörülüydü. Zengin bir mizah anlayışları vardı. Haklarında fıkra anlatılmasından ya da karikatürlerinin çizilmesinden memnuniyet duyarlardı. Sahnelerde onların taklitleri yapılırdı.

Dava açmak bir yana sanatçılara teşekkür ederlerdi. Hele 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, bir mizah üstadıydı. Yeri geldiğinde kendi kendini bile hicvederdi. Ben, bir gazeteci olarak, Süleyman Demirel ile neredeyse tüm dünyayı gezdim. O gezilerde, uzun uçak yolculuklarında Demirel’den dinlediğim fıkraları zaman zaman köşe yazılarımda kullandım.

Halk Demirel’e “Baba” derdi… Bu isim onun çok hoşuna giderdi. Bu kitapta “Baba’dan dinlediğim fıkraları” bir araya getirdim. Tüm dünyanın huzurunu kaçıran korona salgını günlerinde sizleri biraz olsun tebessüm ettirebilirsek amacımıza ulaşmış olacağız.

Rahmi Turan

3-) Tebessüm

Yaşadığımız sıkıntılı günlerde toplumumuz gülmeyi, tebessüm etmeyi unuttu âdeta! Siyasi gerginlikler… Ekonomik güçlükler… Ülkeyi saran yoksulluk…

İnsanlarımızı gönül huzuru ile gülemez hale getirdi!

Oysa gülmek, Tanrı’nın insanlara bahşettiği en güzel özelliklerden biridir. İnsandan başka hiç bir canlının gülme yeteneği yoktur. Atalarımız “Bir kahkaha iki pirzola değerindedir” diyerek gülmenin insan hayatındaki önemini vurgulamışlardır.

Sevgili okurlar…

İşte bu kitap, sizleri günlük sıkıntılardan biraz olsun uzaklaştırarak gülümsetmek amacıyla hazırlanmıştır.

Rahmi Turan