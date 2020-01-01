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Osman Erk - Osman Erk 2021 Ajanda ve Takvim Hediyeli | Sözcü Kitabevi

Osman Erk 2021 Ajanda ve Takvim HediyeliTakvim Hediyeli

Osman Erk Sözcü Kitabevi
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Osman Erk 2021 Ajanda ve Takvim Hediyeli
Osman Erk 2021 Ajanda ve Takvim Hediyeli Takvim Hediyeli
Sözcü Kitabevi
39.00

1 - Bağışıklık Diyeti

Günümüzde infeksiyon hastalıkları, kanser ve kronik hastalıklar bağışıklık sorunu olarak ele alınmaktadır.
Bağışıklık sistemini desteklemek için uyku; spor; stresten uzak durmak; iyimserlik ve kahkaha; sigara, alkol ve uyuşturucudan uzak durmak önemli olmakla beraber en önemli sorun yediklerimiz, içtiklerimiz ve maruz kaldıklarımızdır.
Bu kitapta bağışıklık sistemi, inflamasyon, antioksidanlar, vitamin ve takviyeler ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
Bağışıklık sistemini destekleyen yaşam ve beslenme tarzı, ayrıca bağışıklık sistemini kesin olarak etkilediğini bildiğimiz su, hava, çay, kahve, zeytinyağı ve tuz gibi konular da okuyucuya aktarılmaktadır.

2 -  2021 Atatürk Ajandası - Takvim Hediyeli

 

  • Açıklama

    • 1 - Bağışıklık Diyeti

      Günümüzde infeksiyon hastalıkları, kanser ve kronik hastalıklar bağışıklık sorunu olarak ele alınmaktadır.
      Bağışıklık sistemini desteklemek için uyku; spor; stresten uzak durmak; iyimserlik ve kahkaha; sigara, alkol ve uyuşturucudan uzak durmak önemli olmakla beraber en önemli sorun yediklerimiz, içtiklerimiz ve maruz kaldıklarımızdır.
      Bu kitapta bağışıklık sistemi, inflamasyon, antioksidanlar, vitamin ve takviyeler ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
      Bağışıklık sistemini destekleyen yaşam ve beslenme tarzı, ayrıca bağışıklık sistemini kesin olarak etkilediğini bildiğimiz su, hava, çay, kahve, zeytinyağı ve tuz gibi konular da okuyucuya aktarılmaktadır.

      2 -  2021 Atatürk Ajandası - Takvim Hediyeli

       

      Stok Kodu
      :
      1234567899518
      Kapak Türü
      :
      Ciltsiz
      Kağıt Türü
      :
      2. Hamur
      Dili
      :
      Türkçe
      2021 Atatürk Ajandası - Takvim Hediyeli    Halk Kitabevi    Osman Erk    Bağışıklık Diyeti    Sözcü Kitabevi   
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