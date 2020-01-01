Osman Erk - Osman Erk 2021 Ajanda ve Takvim Hediyeli | Sözcü Kitabevi

Osman Erk 2021 Ajanda ve Takvim HediyeliTakvim Hediyeli
1 - Bağışıklık Diyeti
Günümüzde infeksiyon hastalıkları, kanser ve kronik hastalıklar bağışıklık sorunu olarak ele alınmaktadır.
Bağışıklık sistemini desteklemek için uyku; spor; stresten uzak durmak; iyimserlik ve kahkaha; sigara, alkol ve uyuşturucudan uzak durmak önemli olmakla beraber en önemli sorun yediklerimiz, içtiklerimiz ve maruz kaldıklarımızdır.
Bu kitapta bağışıklık sistemi, inflamasyon, antioksidanlar, vitamin ve takviyeler ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
Bağışıklık sistemini destekleyen yaşam ve beslenme tarzı, ayrıca bağışıklık sistemini kesin olarak etkilediğini bildiğimiz su, hava, çay, kahve, zeytinyağı ve tuz gibi konular da okuyucuya aktarılmaktadır.
2 - 2021 Atatürk Ajandası - Takvim Hediyeli
- Açıklama
1 - Bağışıklık Diyeti
Günümüzde infeksiyon hastalıkları, kanser ve kronik hastalıklar bağışıklık sorunu olarak ele alınmaktadır.
Bağışıklık sistemini desteklemek için uyku; spor; stresten uzak durmak; iyimserlik ve kahkaha; sigara, alkol ve uyuşturucudan uzak durmak önemli olmakla beraber en önemli sorun yediklerimiz, içtiklerimiz ve maruz kaldıklarımızdır.
Bu kitapta bağışıklık sistemi, inflamasyon, antioksidanlar, vitamin ve takviyeler ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
Bağışıklık sistemini destekleyen yaşam ve beslenme tarzı, ayrıca bağışıklık sistemini kesin olarak etkilediğini bildiğimiz su, hava, çay, kahve, zeytinyağı ve tuz gibi konular da okuyucuya aktarılmaktadır.
2 - 2021 Atatürk Ajandası - Takvim HediyeliStok Kodu:1234567899518Kapak Türü:CiltsizKağıt Türü:2. HamurDili:Türkçe
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- Taksit Seçenekleri
- Taksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim39,0039,00219,5039,00313,2039,5949,9939,9858,0740,37Taksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim39,0039,00219,5039,00313,1339,3949,9539,7858,0340,17Taksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim39,0039,00219,5039,00313,2039,5949,9939,9858,0740,37Taksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim39,0039,00219,5039,00313,2039,5949,9939,9858,0740,37Diğer BankalarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim39,0039,002--3--4--5--
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