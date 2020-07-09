Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk | Sözcü Kitabevi

Nutuk
“Bu nutuğumla, ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun, bağımsızlığını nasıl kazandığını; bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu, Türk gençliğine kutsal bir armağan olarak bırakıyorum.”
Mustafa Kemal Atatürk
- Açıklama
“Bu nutuğumla, ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun, bağımsızlığını nasıl kazandığını; bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu, Türk gençliğine kutsal bir armağan olarak bırakıyorum.”
Mustafa Kemal AtatürkStok Kodu:9786050637403Boyut:13.50x21.00Sayfa Sayısı:600Basım Yeri:İstanbulBaskı:1Basım Tarihi:2020-07Kapak Türü:CiltsizKağıt Türü:2. HamurDili:Türkçe
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- Taksit Seçenekleri
- Taksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim17,5017,5028,7517,5035,9217,7644,4817,9453,6218,11Taksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim17,5017,5028,7517,5035,8917,6844,4617,8553,6118,03Taksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim17,5017,5028,7517,5035,9217,7644,4817,9453,6218,11Taksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim17,5017,5028,7517,5035,9217,7644,4817,9453,6218,11Diğer BankalarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim17,5017,502--3--4--5--
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