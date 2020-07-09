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Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk | Sözcü Kitabevi

Nutuk

Mustafa Kemal Atatürk Sözcü Kitabevi
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Nutuk
Nutuk
Sözcü Kitabevi
17.50

“Bu nutuğumla, ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun, bağımsızlığını nasıl kazandığını; bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu, Türk gençliğine kutsal bir armağan olarak bırakıyorum.”

Mustafa Kemal Atatürk

  • Açıklama

    • “Bu nutuğumla, ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun, bağımsızlığını nasıl kazandığını; bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu, Türk gençliğine kutsal bir armağan olarak bırakıyorum.”

      Mustafa Kemal Atatürk

      Stok Kodu
      :
      9786050637403
      Boyut
      :
      13.50x21.00
      Sayfa Sayısı
      :
      600
      Basım Yeri
      :
      İstanbul
      Baskı
      :
      1
      Basım Tarihi
      :
      2020-07
      Kapak Türü
      :
      Ciltsiz
      Kağıt Türü
      :
      2. Hamur
      Dili
      :
      Türkçe
      Mustafa Kemal Atatürk    Nutuk    Sözcü Kitabevi    9786050637403   
  • Taksit Seçenekleri
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Yorumlar
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Sözcü K. - 04.08.2020 12:08
Günümüz Türkçesiyle tam metinden oluşmaktadır.
Ozlem s. - 03.08.2020 15:18
Bu kitap tam metni içeriyor mu? Yoksa kısaltılmış mı?
Özlem K. - 17.07.2020 15:06
Mükemmeldi. Bu güne kadar okuduğum en sade, en anlaşılır Nutuk! Sözcü Kitabevi ailesine teşekkürlerimle!
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