Safahat (Üçlü)Osmanlıca ve Günümüze Türkçesi
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"Osmanlıca, Latinize ve Günümüz Türkçesi" 3'ü Tek Kitapta
İstiklal Marşımızın yazarı, şair ve düşünce adamı Mehmet Akif Ersoy'un ölümsüz eseri Safahat'ın Osmanlıca, Latinize ve Günümüz Türkçesi versiyonları tek kitapta.
Stok Kodu
9789754737783
Boyut
16.00x24.00
Sayfa Sayısı
1088
Basım Tarihi
2018-03
Kapak Türü
Ciltli
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe Osmanlıca Latince
Akbank
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
60,00
60,00
2
30,00
60,00
3
20,30
60,90
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61,50
5
12,42
62,10
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60,00
60,00
2
30,00
60,00
3
20,20
60,60
4
15,30
61,20
5
12,36
61,80
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Taksit tutarı
Genel Toplam
1
60,00
60,00
2
30,00
60,00
3
20,30
60,90
4
15,38
61,50
5
12,42
62,10
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
60,00
60,00
2
30,00
60,00
3
20,30
60,90
4
15,38
61,50
5
12,42
62,10
Diğer Bankalar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
60,00
60,00
2
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4
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