Lev Nikolayeviç Tolstoy - Dünya Klasikleri 9 Kitap Set | Sözcü Kitabevi

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https://www.sozcukitabevi.com/Kitap/lev-nikolayevic-tolstoy-dunya-klasikleri-9-kitap-set

Dünya Klasikleri 9 Kitap Set

85.00

1-Efendi ve Uşağı

Kızağın ön tarafını aralıksız döven karın hışırtısına, fırtınanın uğultusuna kulak kabartarak “Vay canına, amma da esiyor! Böyle giderse sabaha değin kara gömüleceğiz” diye düşündü. Yerinden doğrularak sağa sola bakındı. Çevresindeki beyaz karanlıkta doru tayın başından, sırtında dalgalanıp duran örtüden, topuzlu kuyruğundan başka bir şey görünmüyordu. Bazen ağaran, bazen de koyulaşan titrek karanlık sarmıştı dört bir yanı.

2-Altıncı Koğuş

İlkbaharda, kar eridiğinde mezarlığın yakınındaki bir çukurda, belli ki vahşice öldürülmüş yaşlı bir kadın ve erkek çocuğuna ait iki yarım çürümüş ceset bulundu. Kasabada herkes sadece bu cesetlerden ve bilinmeyen katillerinden bahsediyordu.

Ivan Dimitriç, onları kendisinin öldürmüş olmasından şüphelenmemeleri için sokaklarda gülümseyerek geziyor, tanıdıklarla karşılaşınca rengi atıyor, kızarıyor, zayıf ve savunmasız kimseleri öldürmekten daha büyük bir vahşiliğin olamayacağını anlatmaya çalışıyordu.

3-İnsan Ne İle Yaşar?

Matryona öyle bir sinirlendi ki!

“Pişirdim, ancak sana değil. Bakıyorum ki sen aklını da kaçırmışsın votka içe içe. Kürk almaya gittin, paltosuz geldin, bir de yanında çıplak bir berduşu getirdin. Sizin gibi alkoliklere yemeğim yok benim” dedi.

“Yeter Matyona, boş boğaz konuşma! Önce nasıl bir insan olduğunu sor.”

4-Beyaz Diş

Kızak sürücüsü şaşkınlığını “Vay be, olacak şey değil!” diye ifade etti.

“Ondaki zekâya bak,” diye devam etti Scott.

“Ateşli silahların anlamını en az senin kadar iyi biliyor.

Akıllı bir hayvan ve biz bu zekâya bir şans vermek zorundayız.

Silahı indir.”

5-Adem'den Önce

Onlar bizim atalarımız ve onların tarihi bizim tarihimizdir.

Unutmayalım ki, bizler ağaçlardan aşağıya inip dik yürüdük, tıpkı daha öncesinde denizden sürünerek çıkıp karadaki ilk serüvenimize ulaştığımız gibi…

6-Vahşetin Çağrısı

İnsanlar kutup karanlığında el yordamıyla arama yaparken sarı bir metal bulmuştu ve bu buluşu buharlı gemi ve ulaştırma şirketlerinin öğrenmesiyle piyasa hareketliliği ortaya çıkmıştı.

Binlerce adam kuzeye akın ediyordu. Bu adamlar yanlarında götürmek için köpekler istiyorlardı, çalışmak için güçlü kaslara, soğuktan korunmak için uzun ve kalın tüylere sahip köpekler.

7-Komünist Manifesto

Proleterlerin Zincirlerinden Başka Kaybedecek Bir Şeyleri Yok. Kazanacak Bir Dünyaları Var. Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşin!

8- Kızıl Veba

“Barut tekrar ortaya çıkacak.

Buna hiçbir şey mani olamaz.

Aynı eski hikâye tekrar tekrar yaşanacak.

İnsanların sayısı arttıkça birbirleriyle savaşacaklar.

Barut, insanların milyonlarca diğer insanı öldürebilmesini sağlayacak ve yalnızca bu yolla, ateş ve kanla, uzak bir zamanda yeni bir uygarlık oluşacak.”

Önceleri sıradan bir hastalık gibi görünen Kızıl Veba, hızla dünyaya yayılır. Profesör ile beraber dört yüz kişi, fakülte binasına sığınıp hayatta kalma mücadelesi verirler. Fakat kısa zamanda veba orada da kendini gösterir; hayatta kalan sadece Profesör Smith olur.

Üç yıl tek başına yaşayan ve nihayetinde hayatta kalmayı başarmış insanlarla karşılaşan Profesör’ün medeniyetin yok olmadan önceki zamanına tanık olurken; günümüz dünyasını ve kapitalist düzeni ele alan Jack London’un usta kalemiyle okur keyfi yaşayacaksınız.

9-Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Elinizdeki kitap, bataklıklar ülkesi olarak anılan Finlandiya'nın nasıl beyaz zambaklar ülkesine dönüştüğünü anlatıyor. Yayımlandığı yıllarda Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilgisini çeken kitap, Türkiye'de sayısız baskı yapmıştır. Atatürk, Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabını; değerli bilgiler barındırdığını bildiği için tüm kamu çalışanlarına okutturdu, okul müfredatına koydu ve Türk memurlarını kitap üzerinde çalıştırdı.