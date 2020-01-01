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Gökmen Ulu - Uğur Dündar 2 Kitap Set | Sözcü Kitabevi

Uğur Dündar 2 Kitap Set

Gökmen Ulu, Uğur Dündar Sözcü Kitabevi
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Uğur Dündar 2 Kitap Set
Uğur Dündar 2 Kitap Set
Sözcü Kitabevi
29.00

 

1 -  İnan Kardeşim Kazanacağız!

“Değerli dostum Ataol Behramoğlu için "şiir yolculuğunun kaptanlığına soyunmuş şair" denir...

O, şairlerle, şiirlerle tüm insanlar arasında köprü olmuş, her insana şiiri anlatabilen büyük bir ustadır.

Ataol Ağabey, yaşadığımız salgın sürecinde "Korona günleri bize sağlığımız kadar, zamanın değerliliğini de bir kez daha kanıtladı…" diyerek çok yerinde bir tespitte bulundu.

18 Mart'tan şu satırları yazdığım güne kadar, Ege’deki bir sahil beldesinde, virüse yakalanmamak için gönüllü tecritteyim.

Kurallara uygun bir şekilde sağlığımı koruyup, yaşamımı sürdürmeye çalışırken, köşe yazılarımı da ihmal etmiyorum.

Neredeyse her gün yazıyorum.

İnsanoğlunun karşılaştığı en büyük felaketlerden biri olan Koronavirüs belası konusunda toplumu aydınlatıcı bilgileri paylaşmaya özen gösteriyorum.
Bu amaçla ülkemizin değerli bilim insanlarının görüşlerine de yer vermeye çalışıyorum.

Elinizdeki bu kitap, değerli kardeşim, meslektaşım Atilla Köprülüoğlu’nun günlerce uğraşıp bir araya getirdiği o yazılardan oluşuyor.


Bilge; “Hayatın amacı sadece mutlu olmak değildir. İşe yarar, onurlu ve merhametli olmaktır. Yaşadığın sürece bir fark yaratmaktır” der.

Virüs bir yandan ürkütürken, öte yandan da yaşamın, sevdiklerimizin, sevenlerimizin önemini çok daha iyi anlamamızı sağladı.

Yardımlaşmanın, dayanışmanın, birlik ve bütünlüğün de!..


Virüsle süren savaşımızda, Hipokrat yeminine sadık kalarak, canlarını hiçe sayıp, can kurtarmaya çalışan hekimlerimizin insanüstü gayretlerine hayran olduk.
Onlara gönüllerimizi açtık, kalplerimizin tüm ödüllerini verdik.

Bu yolda hayatlarından olan sağlık çalışanlarımıza aile bireylerimizden birini kaybetmiş gibi üzüldük…

Covid-19 kurbanı yurttaşlarımızın acısını acımız saydık…

En zor anlarımızda hep yanı başımızda gördüğümüz fedakar, fazilet sahibi eczacılarımızın ve cephenin ön saflarında yer alan diğer meslek grupları temsilcilerinin özverili çabalarını hafızalarımıza hiç silinmemek üzere kaydettik.


Sevgili okurlarım,

İnsan için en değerli şey; hayattır…
Çünkü bir kere verilir insana o hayat!
Hayat aynı zamanda bir görevdir.
“Sağlığımızı korumak, kendimize iyi bakmak, sevdiklerimizle birlikte sağlıklı ve onurlu bir şekilde yaşamak” şeklinde tanımlayabileceğimiz bir görev...


Bu küresel salgın, diğerleri gibi, günün birinde mutlaka sonlanacak.
İşte o gün gelinceye kadar kurallara uymayı, yani sosyal mesafeyi, maske takmayı ve kişisel hijyeni asla ihmal etmeyeceğiz.
Temkini elden bırakmayacağız.
Umudun; insana “en tatlı gelen ve hayata bağlayan şey” olduğunu, umutsuzluğun insana yakışmadığını unutmadan!..”


(Uğur Dündar, Eylül 2020-İZMİR)

2 - Uğur Dündar

Uğur Dündar sırf yayıncılara değil, Türkiye’de her bireye bir rehber, bir el kitabı gibidir.

Bekir Coşkun

Sevgili Uğur, sen Türkiye’de hırsızların ve üçkağıtçıların korkulu rüyası olmuş adamsın.

Emin Çölaşan

Bir gazeteciden daha fazladır. Bir kamuoyu lideridir, “anchorman”dir.

Emre Kongar

Uğur Dündar’ı, özellikle şu karanlık dönemdeki kamusal işleviyle bir deniz fenerine benzetiyorum. Yol gösteriyor, ümit ve cesaret veriyor.

Haluk Şahin

Medyanın pisliğe, rezilliğe, çıkarcılığa bulaşıp tam anlamında yozlaştığı bir dönemde dürüst gazeteciliğe örnek gösterilecek bir Atatürkçü.

İlhan Selçuk

Yalnız gazeteciliğinden dolayı değil, her boyutuyla bir rol modeldir. Metin Akpınar Uğur bu dünyaya güzel şeyler ekledi.

Müjdat Gezen

Uğur Dündar önce televizyoncu olarak Batı ölçülerinde kendi işini çok iyi yapan bir programcıydı. Daha sonra çok başarılı bir gazeteci çizgisi gördüm.

Uğur Mumcu

İyi ki varsın Uğur Dündar… İyi ki hayatımızdasın… Milletçe sınavdan geçtiğimiz şu günlerde, adını tüm yurtseverlerin yüreğine yazdın. Tarih de adını mücevher taşa yazacak.

Yılmaz Özdil

İçinden bir Türkiye hikâyesinin geçtiği bu kitap, bir halk kahramanının, ülkenin en değerli insan hazinelerinden Uğur Dündar’ın serüven dolu yaşamını anlatmaktadır; bütün yönleri ve bilinmeyenleriyle…

 
  • Açıklama

    •  

      1 -  İnan Kardeşim Kazanacağız!

      “Değerli dostum Ataol Behramoğlu için "şiir yolculuğunun kaptanlığına soyunmuş şair" denir...

      O, şairlerle, şiirlerle tüm insanlar arasında köprü olmuş, her insana şiiri anlatabilen büyük bir ustadır.

      Ataol Ağabey, yaşadığımız salgın sürecinde "Korona günleri bize sağlığımız kadar, zamanın değerliliğini de bir kez daha kanıtladı…" diyerek çok yerinde bir tespitte bulundu.

      18 Mart'tan şu satırları yazdığım güne kadar, Ege’deki bir sahil beldesinde, virüse yakalanmamak için gönüllü tecritteyim.

      Kurallara uygun bir şekilde sağlığımı koruyup, yaşamımı sürdürmeye çalışırken, köşe yazılarımı da ihmal etmiyorum.

      Neredeyse her gün yazıyorum.

      İnsanoğlunun karşılaştığı en büyük felaketlerden biri olan Koronavirüs belası konusunda toplumu aydınlatıcı bilgileri paylaşmaya özen gösteriyorum.
      Bu amaçla ülkemizin değerli bilim insanlarının görüşlerine de yer vermeye çalışıyorum.

      Elinizdeki bu kitap, değerli kardeşim, meslektaşım Atilla Köprülüoğlu’nun günlerce uğraşıp bir araya getirdiği o yazılardan oluşuyor.


      Bilge; “Hayatın amacı sadece mutlu olmak değildir. İşe yarar, onurlu ve merhametli olmaktır. Yaşadığın sürece bir fark yaratmaktır” der.

      Virüs bir yandan ürkütürken, öte yandan da yaşamın, sevdiklerimizin, sevenlerimizin önemini çok daha iyi anlamamızı sağladı.

      Yardımlaşmanın, dayanışmanın, birlik ve bütünlüğün de!..


      Virüsle süren savaşımızda, Hipokrat yeminine sadık kalarak, canlarını hiçe sayıp, can kurtarmaya çalışan hekimlerimizin insanüstü gayretlerine hayran olduk.
      Onlara gönüllerimizi açtık, kalplerimizin tüm ödüllerini verdik.

      Bu yolda hayatlarından olan sağlık çalışanlarımıza aile bireylerimizden birini kaybetmiş gibi üzüldük…

      Covid-19 kurbanı yurttaşlarımızın acısını acımız saydık…

      En zor anlarımızda hep yanı başımızda gördüğümüz fedakar, fazilet sahibi eczacılarımızın ve cephenin ön saflarında yer alan diğer meslek grupları temsilcilerinin özverili çabalarını hafızalarımıza hiç silinmemek üzere kaydettik.


      Sevgili okurlarım,

      İnsan için en değerli şey; hayattır…
      Çünkü bir kere verilir insana o hayat!
      Hayat aynı zamanda bir görevdir.
      “Sağlığımızı korumak, kendimize iyi bakmak, sevdiklerimizle birlikte sağlıklı ve onurlu bir şekilde yaşamak” şeklinde tanımlayabileceğimiz bir görev...


      Bu küresel salgın, diğerleri gibi, günün birinde mutlaka sonlanacak.
      İşte o gün gelinceye kadar kurallara uymayı, yani sosyal mesafeyi, maske takmayı ve kişisel hijyeni asla ihmal etmeyeceğiz.
      Temkini elden bırakmayacağız.
      Umudun; insana “en tatlı gelen ve hayata bağlayan şey” olduğunu, umutsuzluğun insana yakışmadığını unutmadan!..”


      (Uğur Dündar, Eylül 2020-İZMİR)

      2 - Uğur Dündar

      Uğur Dündar sırf yayıncılara değil, Türkiye’de her bireye bir rehber, bir el kitabı gibidir.

      Bekir Coşkun

      Sevgili Uğur, sen Türkiye’de hırsızların ve üçkağıtçıların korkulu rüyası olmuş adamsın.

      Emin Çölaşan

      Bir gazeteciden daha fazladır. Bir kamuoyu lideridir, “anchorman”dir.

      Emre Kongar

      Uğur Dündar’ı, özellikle şu karanlık dönemdeki kamusal işleviyle bir deniz fenerine benzetiyorum. Yol gösteriyor, ümit ve cesaret veriyor.

      Haluk Şahin

      Medyanın pisliğe, rezilliğe, çıkarcılığa bulaşıp tam anlamında yozlaştığı bir dönemde dürüst gazeteciliğe örnek gösterilecek bir Atatürkçü.

      İlhan Selçuk

      Yalnız gazeteciliğinden dolayı değil, her boyutuyla bir rol modeldir. Metin Akpınar Uğur bu dünyaya güzel şeyler ekledi.

      Müjdat Gezen

      Uğur Dündar önce televizyoncu olarak Batı ölçülerinde kendi işini çok iyi yapan bir programcıydı. Daha sonra çok başarılı bir gazeteci çizgisi gördüm.

      Uğur Mumcu

      İyi ki varsın Uğur Dündar… İyi ki hayatımızdasın… Milletçe sınavdan geçtiğimiz şu günlerde, adını tüm yurtseverlerin yüreğine yazdın. Tarih de adını mücevher taşa yazacak.

      Yılmaz Özdil

      İçinden bir Türkiye hikâyesinin geçtiği bu kitap, bir halk kahramanının, ülkenin en değerli insan hazinelerinden Uğur Dündar’ın serüven dolu yaşamını anlatmaktadır; bütün yönleri ve bilinmeyenleriyle…

       
      Stok Kodu
      :
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      Sayfa Sayısı
      :
      663
      Kapak Türü
      :
      Ciltsiz
      Dili
      :
      Türkçe
      İnan Kardeşim Kazanacağız!    Sözcü Kitabevi    Gökmen Ulu    Uğur Dündar    Sia Kitap   
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      29,44   
      4
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