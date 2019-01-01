Gökmen Ulu - Uğur Dündar | Sözcü Kitabevi

Olağanüstü Bir HayatUğur Dündar
Uğur Dündar sırf yayıncılara değil, Türkiye’de her bireye bir rehber, bir el kitabı gibidir.
Bekir Coşkun
Sevgili Uğur, sen Türkiye’de hırsızların ve üçkağıtçıların korkulu rüyası olmuş adamsın.
Emin Çölaşan
Bir gazeteciden daha fazladır. Bir kamuoyu lideridir, “anchorman”dir.
Emre Kongar
Uğur Dündar’ı, özellikle şu karanlık dönemdeki kamusal işleviyle bir deniz fenerine benzetiyorum. Yol gösteriyor, ümit ve cesaret veriyor.
Haluk Şahin
Medyanın pisliğe, rezilliğe, çıkarcılığa bulaşıp tam anlamında yozlaştığı bir dönemde dürüst gazeteciliğe örnek gösterilecek bir Atatürkçü.
İlhan Selçuk
Yalnız gazeteciliğinden dolayı değil, her boyutuyla bir rol modeldir. Metin Akpınar Uğur bu dünyaya güzel şeyler ekledi.
Müjdat Gezen
Uğur Dündar önce televizyoncu olarak Batı ölçülerinde kendi işini çok iyi yapan bir programcıydı. Daha sonra çok başarılı bir gazeteci çizgisi gördüm.
Uğur Mumcu
İyi ki varsın Uğur Dündar… İyi ki hayatımızdasın… Milletçe sınavdan geçtiğimiz şu günlerde, adını tüm yurtseverlerin yüreğine yazdın. Tarih de adını mücevher taşa yazacak.
Yılmaz Özdil
İçinden bir Türkiye hikâyesinin geçtiği bu kitap, bir halk kahramanının, ülkenin en değerli insan hazinelerinden Uğur Dündar’ın serüven dolu yaşamını anlatmaktadır; bütün yönleri ve bilinmeyenleriyle…
- Açıklama
Uğur Dündar sırf yayıncılara değil, Türkiye’de her bireye bir rehber, bir el kitabı gibidir.
Bekir Coşkun
Sevgili Uğur, sen Türkiye’de hırsızların ve üçkağıtçıların korkulu rüyası olmuş adamsın.
Emin Çölaşan
Bir gazeteciden daha fazladır. Bir kamuoyu lideridir, “anchorman”dir.
Emre Kongar
Uğur Dündar’ı, özellikle şu karanlık dönemdeki kamusal işleviyle bir deniz fenerine benzetiyorum. Yol gösteriyor, ümit ve cesaret veriyor.
Haluk Şahin
Medyanın pisliğe, rezilliğe, çıkarcılığa bulaşıp tam anlamında yozlaştığı bir dönemde dürüst gazeteciliğe örnek gösterilecek bir Atatürkçü.
İlhan Selçuk
Yalnız gazeteciliğinden dolayı değil, her boyutuyla bir rol modeldir. Metin Akpınar Uğur bu dünyaya güzel şeyler ekledi.
Müjdat Gezen
Uğur Dündar önce televizyoncu olarak Batı ölçülerinde kendi işini çok iyi yapan bir programcıydı. Daha sonra çok başarılı bir gazeteci çizgisi gördüm.
Uğur Mumcu
İyi ki varsın Uğur Dündar… İyi ki hayatımızdasın… Milletçe sınavdan geçtiğimiz şu günlerde, adını tüm yurtseverlerin yüreğine yazdın. Tarih de adını mücevher taşa yazacak.
Yılmaz Özdil
İçinden bir Türkiye hikâyesinin geçtiği bu kitap, bir halk kahramanının, ülkenin en değerli insan hazinelerinden Uğur Dündar’ın serüven dolu yaşamını anlatmaktadır; bütün yönleri ve bilinmeyenleriyle…Stok Kodu:9786058017832Boyut:14x23Sayfa Sayısı:472Basım Yeri:İstanbulBasım Tarihi:Aralık 2019Kapak Türü:Amerikan Bristol, Mat SelefonKağıt Türü:60 gram, HolmenDili:Türkçe
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- Taksit Seçenekleri
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Taksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim28,0028,00214,0028,0039,4728,4247,1828,7055,8028,98Taksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim28,0028,00214,0028,0039,4328,2847,1428,5655,7728,84Taksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim28,0028,00214,0028,0039,4728,4247,1828,7055,8028,98Taksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim28,0028,00214,0028,0039,4728,4247,1828,7055,8028,98Diğer BankalarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim28,0028,002--3--4--5--
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