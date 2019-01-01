Gökmen Ulu - Uğur Dündar | Sözcü Kitabevi

Uğur Dündar Olağanüstü Bir Hayat

Sia Kitap

28.00

Uğur Dündar sırf yayıncılara değil, Türkiye’de her bireye bir rehber, bir el kitabı gibidir.

Bekir Coşkun

Sevgili Uğur, sen Türkiye’de hırsızların ve üçkağıtçıların korkulu rüyası olmuş adamsın.

Emin Çölaşan

Bir gazeteciden daha fazladır. Bir kamuoyu lideridir, “anchorman”dir.

Emre Kongar

Uğur Dündar’ı, özellikle şu karanlık dönemdeki kamusal işleviyle bir deniz fenerine benzetiyorum. Yol gösteriyor, ümit ve cesaret veriyor.

Haluk Şahin

Medyanın pisliğe, rezilliğe, çıkarcılığa bulaşıp tam anlamında yozlaştığı bir dönemde dürüst gazeteciliğe örnek gösterilecek bir Atatürkçü.

İlhan Selçuk

Yalnız gazeteciliğinden dolayı değil, her boyutuyla bir rol modeldir. Metin Akpınar Uğur bu dünyaya güzel şeyler ekledi.

Müjdat Gezen

Uğur Dündar önce televizyoncu olarak Batı ölçülerinde kendi işini çok iyi yapan bir programcıydı. Daha sonra çok başarılı bir gazeteci çizgisi gördüm.

Uğur Mumcu

İyi ki varsın Uğur Dündar… İyi ki hayatımızdasın… Milletçe sınavdan geçtiğimiz şu günlerde, adını tüm yurtseverlerin yüreğine yazdın. Tarih de adını mücevher taşa yazacak.

Yılmaz Özdil

İçinden bir Türkiye hikâyesinin geçtiği bu kitap, bir halk kahramanının, ülkenin en değerli insan hazinelerinden Uğur Dündar’ın serüven dolu yaşamını anlatmaktadır; bütün yönleri ve bilinmeyenleriyle…