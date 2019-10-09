Emin Çölaşan - Beka Sorunu | Sözcü Kitabevi

Muhafazakar Siyasetin Beka Sorunu
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Muhafazakar Siyasetin Beka Sorunu
Halk Kitabevi
15.00
“Deli pösteki sayar, biz oyları sayarız
Maksat oy falan değil Billahi göz boyarız.
Olmadı bir daha say, yeni baştan bir daha
Bu ne iş, vay anam vay, sığınalım Allah'a
Yeter Allah aşkına, yere batsın oyunuz
Döndük aptala-şaşkına, yeter artık lütfen doyunuz
Bu millet sürü değil, bunu böyle biliniz
Lütfen beyler silkinip kendinize geliniz!”
-Atilla Damar -
- Açıklama
“Deli pösteki sayar, biz oyları sayarız
Maksat oy falan değil Billahi göz boyarız.
Olmadı bir daha say, yeni baştan bir daha
Bu ne iş, vay anam vay, sığınalım Allah'a
Yeter Allah aşkına, yere batsın oyunuz
Döndük aptala-şaşkına, yeter artık lütfen doyunuz
Bu millet sürü değil, bunu böyle biliniz
Lütfen beyler silkinip kendinize geliniz!”
-Atilla Damar -Stok Kodu:9786058038639Boyut:13.50x19.50Sayfa Sayısı:264Basım Yeri:İstanbulBaskı:1Basım Tarihi:2019-10Kapak Türü:CiltsizKağıt Türü:2. HamurDili:Türkçe
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- Taksit Seçenekleri
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Taksit SayısıTaksit tutarıGenel Toplam115,0015,0027,5015,0035,0815,2343,8415,3853,1115,53Taksit SayısıTaksit tutarıGenel Toplam115,0015,0027,5015,0035,0515,1543,8315,3053,0915,45Taksit SayısıTaksit tutarıGenel Toplam115,0015,0027,5015,0035,0815,2343,8415,3853,1115,53Taksit SayısıTaksit tutarıGenel Toplam115,0015,0027,5015,0035,0815,2343,8415,3853,1115,53Diğer BankalarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel Toplam115,0015,002--3--4--5--
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