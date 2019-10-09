Emin Çölaşan - Beka Sorunu | Sözcü Kitabevi

Muhafazakar Siyasetin Beka Sorunu

Halk Kitabevi

15.00

“Deli pösteki sayar, biz oyları sayarız

Maksat oy falan değil Billahi göz boyarız.

Olmadı bir daha say, yeni baştan bir daha

Bu ne iş, vay anam vay, sığınalım Allah'a

Yeter Allah aşkına, yere batsın oyunuz

Döndük aptala-şaşkına, yeter artık lütfen doyunuz

Bu millet sürü değil, bunu böyle biliniz

Lütfen beyler silkinip kendinize geliniz!”

-Atilla Damar -