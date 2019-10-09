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Emin Çölaşan - Beka Sorunu | Sözcü Kitabevi

Muhafazakar Siyasetin Beka Sorunu

Emin Çölaşan Halk Kitabevi
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Muhafazakar Siyasetin Beka Sorunu
Muhafazakar Siyasetin Beka Sorunu
Halk Kitabevi
15.00

“Deli pösteki sayar, biz oyları sayarız

Maksat oy falan değil Billahi göz boyarız.

Olmadı bir daha say, yeni baştan bir daha

Bu ne iş, vay anam vay, sığınalım Allah'a

Yeter Allah aşkına, yere batsın oyunuz

Döndük aptala-şaşkına, yeter artık lütfen doyunuz

Bu millet sürü değil, bunu böyle biliniz

Lütfen beyler silkinip kendinize geliniz!”

-Atilla Damar -

  • Açıklama

    • “Deli pösteki sayar, biz oyları sayarız

      Maksat oy falan değil Billahi göz boyarız.

      Olmadı bir daha say, yeni baştan bir daha

      Bu ne iş, vay anam vay, sığınalım Allah'a

      Yeter Allah aşkına, yere batsın oyunuz

      Döndük aptala-şaşkına, yeter artık lütfen doyunuz

      Bu millet sürü değil, bunu böyle biliniz

      Lütfen beyler silkinip kendinize geliniz!”

      -Atilla Damar -

      Stok Kodu
      :
      9786058038639
      Boyut
      :
      13.50x19.50
      Sayfa Sayısı
      :
      264
      Basım Yeri
      :
      İstanbul
      Baskı
      :
      1
      Basım Tarihi
      :
      2019-10
      Kapak Türü
      :
      Ciltsiz
      Kağıt Türü
      :
      2. Hamur
      Dili
      :
      Türkçe
      Emin Çölaşan    Muhafazakar Siyasetin Beka Sorunu    Halk Kitabevi            9786058038639   
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