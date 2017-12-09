Hay Aksi! Aldatıldık
DİKKAT! Bu ürün 2017-12-30 tarihinde satışa çıkacaktır. Ön sipariş vermek için ürünü sepetinize ekleyip satın alabilirsiniz.
Liste Fiyatı : 25,00 TL
İndirimli Fiyat : 16,25 TL
İndirimli Fiyat : 16,25 TL
%35 indirimli
Adet
50 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo bedava!
Bir de Emin Çölaşan’ın penceresinden ülke gündemine bakmak istemez misiniz?
Buyurun...
Rüşvet, yolsuzluklar, giden gelen milyonların dekontları...
Reza Zerrab, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış,Hakan Atilla...
Barzani, Esad, Suriye gerçeği, 3,5 milyon mülteci...
Ekranlarda bitmek tükenmek bilmeyen evlilik programı rezilliğinin evrildiği format...
Yalnız Adamlar: İstanbul, Ankara, Niğde, Düzce, Bursa ve Balıkesir belediye başkanları...
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet arayışı ve Devlet Bahçeli’nin akıl almaz serüveni...
Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Hay Aksi! Aldatıldık kitabında yazdı..
Stok Kodu
9786052365502
Boyut
13.50x21.00
Sayfa Sayısı
256
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2017-12
Kapak Türü
Ciltsiz
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Akbank
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
16,25
16,25
2
8,13
16,25
3
5,50
16,49
4
4,16
16,66
5
3,36
16,82
Bonus Card
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
16,25
16,25
2
8,13
16,25
3
5,47
16,41
4
4,14
16,58
5
3,35
16,74
İş Bankası
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
16,25
16,25
2
8,13
16,25
3
5,50
16,49
4
4,16
16,66
5
3,36
16,82
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
16,25
16,25
2
8,13
16,25
3
5,50
16,49
4
4,16
16,66
5
3,36
16,82
Diğer Bankalar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
16,25
16,25
2
3
4
5
Yorumlar
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
-
30,00 TL19,50 TL
-
24,00 TL18,00 TL
-
20,00 TL14,00 TL
-
17,00 TL11,05 TL
-
29,00 TL18,85 TL
-
129,00 TL80,00 TL
-
20,00 TL13,00 TL
-
25,00 TL16,25 TL
-
20,00 TL13,00 TL
-
25,00 TL16,25 TL
-
25,00 TL17,50 TL
-
18,00 TL13,50 TL
-
-
-
-
Stokta yok
-
Stokta yok
-
-
20,00 TL14,00 TL
-
18,00 TL12,60 TL
-
15,00 TL10,50 TL
-
16,00 TL10,40 TL
-
102,00 TL63,00 TL
-
20,00 TL13,00 TL
-
22,00 TL14,30 TL
-
20,00 TL13,00 TL
-
20,00 TL13,00 TL
-
25,00 TL16,25 TL
-
20,00 TL13,00 TL
-
129,00 TL80,00 TL
-
20,00 TL13,00 TL
-
22,00 TL14,30 TL
-
18,00 TL11,70 TL
-
22,00 TL14,30 TL