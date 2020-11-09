Bekir Coşkun - Sevgiliye | Sözcü Kitabevi

Sevgiliye
Hayatımda ilk kez bir köşe yazısını okuduktan sonra resmen ağlamıştım. Belki inanmayacaksınız şimdi bu satırları yazarken bile gözlerim yaşarıyor. Urfalı Bekir işte budur... Mert adamdır.
Emin Çölaşan
Biz seni sadece muhteşem yazıların, yurtseverliğin, katıksız Atatürkçülüğün, Cumhuriyete olan sevdan, yiğit, cesur gazeteciliğin için sevmedik. Adam olduğun ve evrendeki
tüm canlılara gösterdiğin sevgi ve saygı nedeniyle de çok sevdik.
Uğur Dündar
Hassas ve sevecen bir kalbi vardı. Doğaya ve eşi Andree'ye âşıktı… Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük yazarlardan biri olmanın ötesinde adam gibi adamdı…
Rahmi Turan
İlham kaynağımızdı. Bu mesleğin nasıl yapılması gerektiği konusunda rol modelimizdi.
Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük köşe yazarıydı.
Yılmaz Özdil
Orman yanar, herkes dumanı yazar. Alevi, ateşi yazar. Zararı, ziyanı yazar. Bekir, ağacı yazardı.
Necati Doğru
Kalemini halkı için kullanan lekesiz gazeteci…
Bizlere hep moral veren yiğit duruşun için teşekkür ederiz. Güle güle…
Soner Yalçın
- Açıklama
Hayatımda ilk kez bir köşe yazısını okuduktan sonra resmen ağlamıştım. Belki inanmayacaksınız şimdi bu satırları yazarken bile gözlerim yaşarıyor. Urfalı Bekir işte budur... Mert adamdır.
Emin Çölaşan
Biz seni sadece muhteşem yazıların, yurtseverliğin, katıksız Atatürkçülüğün, Cumhuriyete olan sevdan, yiğit, cesur gazeteciliğin için sevmedik. Adam olduğun ve evrendeki
tüm canlılara gösterdiğin sevgi ve saygı nedeniyle de çok sevdik.
Uğur Dündar
Hassas ve sevecen bir kalbi vardı. Doğaya ve eşi Andree'ye âşıktı… Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük yazarlardan biri olmanın ötesinde adam gibi adamdı…
Rahmi Turan
İlham kaynağımızdı. Bu mesleğin nasıl yapılması gerektiği konusunda rol modelimizdi.
Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük köşe yazarıydı.
Yılmaz Özdil
Orman yanar, herkes dumanı yazar. Alevi, ateşi yazar. Zararı, ziyanı yazar. Bekir, ağacı yazardı.
Necati Doğru
Kalemini halkı için kullanan lekesiz gazeteci…
Bizlere hep moral veren yiğit duruşun için teşekkür ederiz. Güle güle…
Soner YalçınStok Kodu:9786254433924Boyut:13.50x19.50Sayfa Sayısı:224Basım Yeri:İstanbulBaskı:1Basım Tarihi:2020-11Kapak Türü:CiltsizKağıt Türü:2. HamurDili:Türkçe
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- Taksit Seçenekleri
- Taksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim19,6019,6029,8019,6036,6319,8945,0220,0954,0620,29Taksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim19,6019,6029,8019,6036,6019,8045,0019,9954,0420,19Taksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim19,6019,6029,8019,6036,6319,8945,0220,0954,0620,29Taksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim19,6019,6029,8019,6036,6319,8945,0220,0954,0620,29Diğer BankalarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim19,6019,602--3--4--5--
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