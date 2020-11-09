Bekir Coşkun - Sevgiliye | Sözcü Kitabevi

Sevgiliye

Sözcü Kitabevi

19.60

Hayatımda ilk kez bir köşe yazısını okuduktan sonra resmen ağlamıştım. Belki inanmayacaksınız şimdi bu satırları yazarken bile gözlerim yaşarıyor. Urfalı Bekir işte budur... Mert adamdır.

Emin Çölaşan

Biz seni sadece muhteşem yazıların, yurtseverliğin, katıksız Atatürkçülüğün, Cumhuriyete olan sevdan, yiğit, cesur gazeteciliğin için sevmedik. Adam olduğun ve evrendeki

tüm canlılara gösterdiğin sevgi ve saygı nedeniyle de çok sevdik.

Uğur Dündar

Hassas ve sevecen bir kalbi vardı. Doğaya ve eşi Andree'ye âşıktı… Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük yazarlardan biri olmanın ötesinde adam gibi adamdı…

Rahmi Turan

İlham kaynağımızdı. Bu mesleğin nasıl yapılması gerektiği konusunda rol modelimizdi.

Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük köşe yazarıydı.

Yılmaz Özdil

Orman yanar, herkes dumanı yazar. Alevi, ateşi yazar. Zararı, ziyanı yazar. Bekir, ağacı yazardı.

Necati Doğru

Kalemini halkı için kullanan lekesiz gazeteci…

Bizlere hep moral veren yiğit duruşun için teşekkür ederiz. Güle güle…

Soner Yalçın