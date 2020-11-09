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Bekir Coşkun - Sevgiliye | Sözcü Kitabevi

Sevgiliye

Bekir Coşkun Sözcü Kitabevi
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Sevgiliye
Sevgiliye
Sözcü Kitabevi
19.60

Hayatımda ilk kez bir köşe yazısını okuduktan sonra resmen ağlamıştım. Belki inanmayacaksınız şimdi bu satırları yazarken bile gözlerim yaşarıyor. Urfalı Bekir işte budur... Mert adamdır.

Emin Çölaşan

 

Biz seni sadece muhteşem yazıların, yurtseverliğin, katıksız Atatürkçülüğün, Cumhuriyete olan sevdan, yiğit, cesur gazeteciliğin için sevmedik. Adam olduğun ve evrendeki
tüm canlılara gösterdiğin sevgi ve saygı nedeniyle de çok sevdik.

Uğur Dündar

 

Hassas ve sevecen bir kalbi vardı. Doğaya ve eşi Andree'ye âşıktı… Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük yazarlardan biri olmanın ötesinde adam gibi adamdı…

Rahmi Turan

 

İlham kaynağımızdı. Bu mesleğin nasıl yapılması gerektiği konusunda rol modelimizdi.
Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük köşe yazarıydı.

Yılmaz Özdil

 

Orman yanar, herkes dumanı yazar. Alevi, ateşi yazar. Zararı, ziyanı yazar. Bekir, ağacı yazardı.

Necati Doğru

 

Kalemini halkı için kullanan lekesiz gazeteci…
Bizlere hep moral veren yiğit duruşun için teşekkür ederiz. Güle güle…

Soner Yalçın

  • Açıklama

    • Hayatımda ilk kez bir köşe yazısını okuduktan sonra resmen ağlamıştım. Belki inanmayacaksınız şimdi bu satırları yazarken bile gözlerim yaşarıyor. Urfalı Bekir işte budur... Mert adamdır.

      Emin Çölaşan

       

      Biz seni sadece muhteşem yazıların, yurtseverliğin, katıksız Atatürkçülüğün, Cumhuriyete olan sevdan, yiğit, cesur gazeteciliğin için sevmedik. Adam olduğun ve evrendeki
      tüm canlılara gösterdiğin sevgi ve saygı nedeniyle de çok sevdik.

      Uğur Dündar

       

      Hassas ve sevecen bir kalbi vardı. Doğaya ve eşi Andree'ye âşıktı… Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük yazarlardan biri olmanın ötesinde adam gibi adamdı…

      Rahmi Turan

       

      İlham kaynağımızdı. Bu mesleğin nasıl yapılması gerektiği konusunda rol modelimizdi.
      Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük köşe yazarıydı.

      Yılmaz Özdil

       

      Orman yanar, herkes dumanı yazar. Alevi, ateşi yazar. Zararı, ziyanı yazar. Bekir, ağacı yazardı.

      Necati Doğru

       

      Kalemini halkı için kullanan lekesiz gazeteci…
      Bizlere hep moral veren yiğit duruşun için teşekkür ederiz. Güle güle…

      Soner Yalçın

      Stok Kodu
      :
      9786254433924
      Boyut
      :
      13.50x19.50
      Sayfa Sayısı
      :
      224
      Basım Yeri
      :
      İstanbul
      Baskı
      :
      1
      Basım Tarihi
      :
      2020-11
      Kapak Türü
      :
      Ciltsiz
      Kağıt Türü
      :
      2. Hamur
      Dili
      :
      Türkçe
      Bekir Coşkun    Sevgiliye    Sözcü Kitabevi            9786254433924   
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