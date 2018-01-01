Yılmaz Özdil Set - 3 Kitap ( Sen Kimsin ? )
İndirimli Fiyat : 55,00 TL
1 - Sen Kimsin?
Kadın çok sevildi
Adam rekorları altüst etti
Yılmaz Özdil, üçlemeyi Sen Kimsin ile tamamlıyor...
Sen kimsin!
Kimsin sen yav!
Sen kimsin be!
Sen kim oluyorsun!
Akp döneminde
en çok duyduğumuz laf buydu...
Kim olduklarını yazdım!
Yılmaz Özdil
2 - Adam
Kadın'ı okudunuz.
Bu da Adam.
Diyebilirsiniz ki...
Kadının karşılığı erkek değil mi?
Bence değil.
Çünkü, her kadın kadın ama...
Her erkek adam değil.
Herifleri yazmamayı tercih ettim!
Elbette memleketin tüm adamlarını sıralayıp, bir kitaba sığdırabilmek imkânsızdır...
Peki nedir?
Farklı zamanlarda, farklı ortamlarda yaşayan, hatta birbirleriyle hiç tanışmamalarına rağmen, ortak zihniyetin, ortak karakterin, ortak paydasıdır Adam.
Yıkılsın diye karşıdevrim kazmalarıyla kolonlarına kolonlarına vurulan Türkiye, bugün hala ayakta duruyorsa... İşte bu adamların ortak karakteri, ortak zihniyetinin sırtında duruyor.
https://www.youtube.com/watch?v=TOaxkWLiv8g
3 - Kadın
Eşit eğitim hakkı
1924
Eşit birey hakkı
1926
Eşit seçme seçilme hakkı
1934
Kadın erkek eşitliği fıtrata ters
kürtaj olma
sezaryen yaptırma
en az üç doğur
hamileysen sokağa çıkma
kahkaha atma
bankta kızlı erkekli oturma
talibin çıkarsa seçici olma
haddini bil
itaat et
okuma
düşünme
sus!
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