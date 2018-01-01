Yılmaz Özdil Set - 3 Kitap ( Sen Kimsin ? )

1 - Sen Kimsin?

Kadın çok sevildi

Adam rekorları altüst etti

Yılmaz Özdil, üçlemeyi Sen Kimsin ile tamamlıyor...

Sen kimsin!

Kimsin sen yav!

Sen kimsin be!

Sen kim oluyorsun!

Akp döneminde

en çok duyduğumuz laf buydu...

Kim olduklarını yazdım!

Yılmaz Özdil

2 - Adam

Kadın'ı okudunuz.

Bu da Adam.

Diyebilirsiniz ki...

Kadının karşılığı erkek değil mi?

Bence değil.

Çünkü, her kadın kadın ama...

Her erkek adam değil.

Herifleri yazmamayı tercih ettim!

Elbette memleketin tüm adamlarını sıralayıp, bir kitaba sığdırabilmek imkânsızdır...

Peki nedir?

Farklı zamanlarda, farklı ortamlarda yaşayan, hatta birbirleriyle hiç tanışmamalarına rağmen, ortak zihniyetin, ortak karakterin, ortak paydasıdır Adam.

Yıkılsın diye karşıdevrim kazmalarıyla kolonlarına kolonlarına vurulan Türkiye, bugün hala ayakta duruyorsa... İşte bu adamların ortak karakteri, ortak zihniyetinin sırtında duruyor.

https://www.youtube.com/watch?v=TOaxkWLiv8g

3 - Kadın

Eşit eğitim hakkı

1924

Eşit birey hakkı

1926

Eşit seçme seçilme hakkı

1934

Kadın erkek eşitliği fıtrata ters

kürtaj olma

sezaryen yaptırma

en az üç doğur

hamileysen sokağa çıkma

kahkaha atma

bankta kızlı erkekli oturma

talibin çıkarsa seçici olma

haddini bil

itaat et

okuma

düşünme

sus!

2015