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Yılmaz Özdil - Yılmaz Özdil Set - 3 Kitap ( Sen Kimsin ? ) | Sözcü Kitabevi
Yılmaz Özdil Set - 3 Kitap ( Sen Kimsin ? )
Yılmaz Özdil Set - 3 Kitap ( Sen Kimsin ? )

Yılmaz Özdil Set - 3 Kitap ( Sen Kimsin ? )

Yılmaz Özdil  
Kırmızı Kedi Yayınevi  

Liste Fiyatı : 87,00 TL
İndirimli Fiyat : 55,00 TL
%36 indirimli

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Açıklama

1 - Sen Kimsin?

Kadın çok sevildi
Adam rekorları altüst etti
Yılmaz Özdil, üçlemeyi Sen Kimsin ile tamamlıyor...

Sen kimsin!
Kimsin sen yav!
Sen kimsin be!
Sen kim oluyorsun!

Akp döneminde
en çok duyduğumuz laf buydu...

Kim olduklarını yazdım!

Yılmaz Özdil

 

2 - Adam

Kadın'ı okudunuz.
Bu da Adam.

Diyebilirsiniz ki...
Kadının karşılığı erkek değil mi?
Bence değil.

Çünkü, her kadın kadın ama...
Her erkek adam değil.

Herifleri yazmamayı tercih ettim!

Elbette memleketin tüm adamlarını sıralayıp, bir kitaba sığdırabilmek imkânsızdır...
Peki nedir?

Farklı zamanlarda, farklı ortamlarda yaşayan, hatta birbirleriyle hiç tanışmamalarına rağmen, ortak zihniyetin, ortak karakterin, ortak paydasıdır Adam.

Yıkılsın diye karşıdevrim kazmalarıyla kolonlarına kolonlarına vurulan Türkiye, bugün hala ayakta duruyorsa... İşte bu adamların ortak karakteri, ortak zihniyetinin sırtında duruyor.

https://www.youtube.com/watch?v=TOaxkWLiv8g

 

3 - Kadın

Eşit eğitim hakkı
1924

Eşit birey hakkı
1926

Eşit seçme seçilme hakkı
1934

Kadın erkek eşitliği fıtrata ters
kürtaj olma
sezaryen yaptırma
en az üç doğur
hamileysen sokağa çıkma
kahkaha atma
bankta kızlı erkekli oturma
talibin çıkarsa seçici olma
haddini bil
itaat et
okuma
düşünme
sus!
2015

 

Stok Kodu
1234567899113
Boyut
14.00x23.00
Sayfa Sayısı
1328
Basım Yeri
İstanbul
Kapak Türü
Ciltsiz
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Kadın    Kırmızı Kedi Yayınevi    Yılmaz Özdil    Sen Kimsin İmzalı    Adam   
Taksit Seçenekleri
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Taksit Sayısı
Taksit tutarı
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