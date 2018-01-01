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Yılmaz Özdil - Yılmaz Özdil Adam - Kadın Bez Cilt Set | Sözcü Kitabevi
Yılmaz Özdil Adam - Kadın Bez Cilt Set
Yılmaz Özdil Adam - Kadın Bez Cilt Set
Yılmaz Özdil Adam - Kadın Bez Cilt Set
Yılmaz Özdil Adam - Kadın Bez Cilt Set

Yılmaz Özdil Adam - Kadın Bez Cilt Set

Yılmaz Özdil  
Kırmızı Kedi Yayınevi  

Liste Fiyatı : 90,00 TL
İndirimli Fiyat : 57,00 TL
%36 indirimli

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Açıklama

 

Yılmaz Özdil'in çok satan 2 kitabı ADAM ve KADIN bez cilt, altın-gümüş yaldız baskılı ve özel kutusunda, kolleksiyonerler için sınırlı sayıda!

Sözcü Kitabevi takipçilerine özel indirimle...

1 - Kadın

Eşit eğitim hakkı
1924

Eşit birey hakkı
1926

Eşit seçme seçilme hakkı
1934

Kadın erkek eşitliği fıtrata ters

kürtaj olma

sezaryen yaptırma

en az üç doğur

hamileysen sokağa çıkma

kahkaha atma

bankta kızlı erkekli oturma

talibin çıkarsa seçici olma

haddini bil

itaat et

okuma

düşünme

sus!

2015

- Adam

Kadın'ı okudunuz.
Bu da Adam.

Diyebilirsiniz ki...
Kadının karşılığı erkek değil mi?
Bence değil.

Çünkü, her kadın kadın ama...
Her erkek adam değil.

Herifleri yazmamayı tercih ettim!

Elbette memleketin tüm adamlarını sıralayıp, bir kitaba sığdırabilmek imkânsızdır...
Peki nedir?

Farklı zamanlarda, farklı ortamlarda yaşayan, hatta birbirleriyle hiç tanışmamalarına rağmen, ortak zihniyetin, ortak karakterin, ortak paydasıdır Adam.

Yıkılsın diye karşıdevrim kazmalarıyla kolonlarına kolonlarına vurulan Türkiye, bugün hala ayakta duruyorsa... İşte bu adamların ortak karakteri, ortak zihniyetinin sırtında duruyor.

https://www.youtube.com/watch?v=TOaxkWLiv8g

 

 

Stok Kodu
9786052980132
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
Aralık 2017
Kapak Türü
Bez Cilt
Dili
Türkçe
Yılmaz Özdil Adam Kadın Bez Cilt Set    Yılmaz Özdil    9786052980132    Kırmızı Kedi Yayınevi    Politika Siyaset    Araştırmaİnceleme   
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57,00   
3
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57,86   
4
14,61   
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5
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57,00   
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57,00   
3
19,29   
57,86   
4
14,61   
58,43   
5
11,80   
59,00   
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