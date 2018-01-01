Yılmaz Özdil Adam - Kadın Bez Cilt Set
İndirimli Fiyat : 57,00 TL
Yılmaz Özdil'in çok satan 2 kitabı ADAM ve KADIN bez cilt, altın-gümüş yaldız baskılı ve özel kutusunda, kolleksiyonerler için sınırlı sayıda!
Sözcü Kitabevi takipçilerine özel indirimle...
1 - Kadın
Eşit eğitim hakkı
1924
Eşit birey hakkı
1926
Eşit seçme seçilme hakkı
1934
Kadın erkek eşitliği fıtrata ters
kürtaj olma
sezaryen yaptırma
en az üç doğur
hamileysen sokağa çıkma
kahkaha atma
bankta kızlı erkekli oturma
talibin çıkarsa seçici olma
haddini bil
itaat et
okuma
düşünme
sus!
2015
2 - Adam
Kadın'ı okudunuz.
Bu da Adam.
Diyebilirsiniz ki...
Kadının karşılığı erkek değil mi?
Bence değil.
Çünkü, her kadın kadın ama...
Her erkek adam değil.
Herifleri yazmamayı tercih ettim!
Elbette memleketin tüm adamlarını sıralayıp, bir kitaba sığdırabilmek imkânsızdır...
Peki nedir?
Farklı zamanlarda, farklı ortamlarda yaşayan, hatta birbirleriyle hiç tanışmamalarına rağmen, ortak zihniyetin, ortak karakterin, ortak paydasıdır Adam.
Yıkılsın diye karşıdevrim kazmalarıyla kolonlarına kolonlarına vurulan Türkiye, bugün hala ayakta duruyorsa... İşte bu adamların ortak karakteri, ortak zihniyetinin sırtında duruyor.
https://www.youtube.com/watch?v=TOaxkWLiv8g
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