Uğur Dündar 3 Kitap Set

1 - O Halde Biz Anlatalım

Türkiye'nin En Güvenilir İsmi, Sözcü Gazetesi Yazarı Uğur Dündar'ın Yeni Kitabı O Halde Biz Anlatalım

Uğur Dündar, film senaryolarından alıntı gibi görünen ama tümüyle gerçek olaylardan ve anılarından hareketle, okurlarına O Halde Biz Anlatalım diyor.

Dündar'ın Sözcü gazetesindeki pazar yazılarından derlenen bir seçki niteliğindeki O Halde Biz Anlatalım, dünün ve bugünün Türkiyesi'nden kesitler sunarak, bize bizi anlatıyor.

Ülkemizin en sevilen ve en güvenilen gazetecisinin kaleminden, insanların kalpleriyle birlikte gıdaların da kirlenmemiş olduğu yıllara ve medyanın yozlaştırıldığı 2010'lara, kâh gülümseten kâh hüzünlendiren bir bakış…

“Gazetecilik eğer toplumun gerçekleri öğrenme hakkı için yapılıyorsa, dünyanın her yanında zor meslektir!

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise zor olmanın yanı sıra, tehlikelerle doludur. Hele günümüz Türkiyesi'nde!..

Çünkü iktidar, gazeteciden haber vermesini değil kendisini alkışlamasını istiyor...

Mesleğimizin köşe başlarını tutan yağdanlıklar da, bu beklentiyi fazlasıyla karşılıyor.

Yağdanlıklar arasında, ‘yağcılık' yarışları yapılıyor.

Yağcılık şampiyonu, en güzel koltuğu kapıyor!

Yalakalık yapmayana ‘düşman' gözüyle bakılıyor.

Düşmanı yok etmek için her türlü silah kullanılıyor.”

Uğur Dündar

2 - Ya Atatürk Olmasaydı

“Gün gelecek, devran dönecek, yaşanan acılar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleriyle onun eşsiz eseri Cumhuriyet'e sahip çıkmayanları çok pişman edecek!

Okuduğunuz kitap, ülkeyi yönetenlerin Atatürk ve Cumhuriyet'e niçin büyük saygı duymaları gerektiğini anlatan yazıları içeriyor.

Atatürk'ün çok yakınında bulunmuş, onu en iyi gözlemlemiş kişilerden biri olan gazeteci-yazar Falih Rıfkı Atay'ın muhteşem bir üslupla kaleme aldığı “Çankaya” da dediği gibi:

“Nemiz varsa, bağımsız bir devlet kurmuşsak, hür vatandaş olmuşsak, şerefli insanlar gibi dolaşıyorsak, yurdumuzu Batı'nın, vicdanımızı ve kafamızı Doğu'nun pençesinden kurtarmışsak, şu denizlere bizim diye bakıyor, bu topraklarda ana bağrının sıcağını duyuyorsak, belki nefes alıyorsak, hepsini, her şeyi 30 Ağustos Zaferi'ne borçluyuz…”

Daha ne desin?

Her şeyimizi borçlu olduğumuz Atatürk'ü iyi anlamak ve anlatmak, her Türk aydınının görevi olduğu gibi, aynı zamanda namus borcudur.

Bu kitapla kişisel borcumun küçük bir taksitini ödeyebilirsem ne mutlu bana!..

3 - Vah Ülkem Vah!

Uğur Dündar, 28 Ağustos 1943'de İstanbul Fatih'te dünyaya geldi.

Vefa Lisesi'nden sonra , şimdiki adı İletişim Fakültesi olan İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünü bitirdi.

1970 yılında göreve başladığı TRT tarafından, İngiltere'nin dünyaca saygın yayın kuruluşu BBC'ye gönderildi.

Türkiye'ye televizyon program yapımcısı, yönetmeni ve sunucusu olarak dönen Uğur Dündar Türk televizyon tarihinde birçok ilke imza attı.

Ülkemizde soruşturmacı televizyon gazeteciliğini başlatan Uğur Dündar, ekrana getirdiği başarılı örneklerle uluslararası ödüller alan ilk televizyon habercisi oldu.

Yarım asra yaklaşan meslek hayatını saygın kuruluşların sayısız ödülüyle taçlandırdı ve çeşitli üniversitelerde mesleki dersler verdi.

AKP iktidarı döneminde Star TV'de başarıyla sürdürdüğü haber merkezi ve ana haber bülteni yöneticiliğini patronlara yapılan baskılar sonucu bırakmak zorunda kaldı.

Uğur Dündar 2012 yılı Mayıs ayından bu yana Sözcü Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyor ve bir televizyon klasiği olan Arena programını Halk Arenası adıyla Halk Tv'de sürdürüyor. Evli, 3 çocuk babasıdır.

Okuduğunuz kitap o köşe yazılarından derlenmiştir...