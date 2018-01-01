Soner Yalçın Set3 Kitap

1 - Saklı Seçilmişler - Siz Onları Değil; Onlar Sizi Seçti

Soner Yalçın'ın yeni kitabı Saklı Seçilmişler Sözcü Kitabevinde ...

Bir film düşün.

İlk sahne sıradan bir olayla başlar.

Film ilerledikçe gelişmelere inanamazsın.

Dehşete kapılırsın.

Film biter. Etkisinden kurtulamazsın.

Korkarsın.

Bu kitabın yazım sürecinde ben bunları yaşadım.

İlk sahne:

Altı yıl önceydi.

Medyaya her cümlesi yalan olan bir haber sızdırıldı.

Peşine düştüm..

2 - Reis - Gladio'nun Türk Tetikçisi

Reis-Gladio'nun Türk Tetikçisi, yakın siyasi tarihimizde derin ve kanlı izler bırakmış olan Abdullah Çatlı'nın portresi çerçevesinde geniş karanlık ilişkiler ağını gözler önüne seriyor, bir dönemin otopsisini gerçekleştiriyor. “Susurluk kazası”nda hayatını kaybeden Çatlı'nın 12 Eylül öncesindeki eylemleri, Ülkücülükten derin devlete ve uluslararası planda Gladio'ya açılan bağlantıları, geniş bir araştırmaya dayanılarak, belgelerle ortaya konuyor.

750'ye yakın ismin geçtiği kitap, Abdullah Çatlı'yı çocukluğundan itibaren anlatmakla birlikte bir biyografi olmanın çok ötesine geçiyor. Kitap, eşi Meral Çatlı'yla yapılan röportaj dahil, “Çatlı kimdi?” sorusuna verdiği yanıtlar kadar, Çatlı'nın kanlı süreçteki rolünü belirginleştiriyor.

Soner Yalçın ve Doğan Yurdakul'dan Türkiye'nin en karanlık dönemlerine ilişkin çok net bir fotoğraf.

“Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı'nın yaşamöyküsü. Neler yaptı, nerelerde nasıl saklandı, kimlerin koruması altına girdi? Susurluk bağlantıları ve Susurluk olayına karışanlarla ilgili belgeler, bilgiler...”

- Emin Çölaşan

“Reis, Soner Yalçın ve Doğan Yurdakul tarafından yazılan ve Türkiye'nin son 20 yıllık yakın tarihinin en önemli referans kitaplarından biridir.”

- Sedat Ergin

3 - Galat-ı Meşhur Doğru Bildiğiniz Yanlışlar