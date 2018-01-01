Sinan Meydan 3 Kitap Set

1 - Yüzyılın Kitabı

Sözcü Yazarı Sinan Meydan'dan Yakın Tarihe Işık Tutacak Bir Kitap Daha!

Osmanlı'nın 1880'lerdeki, Cumhuriyet'in 1950'lerdeki “bağımlılığını” bilmeden, Atatürk'ün “tam bağımsızlık” mücadelesi kavranamaz. 1876 ve 1924 anayasalarını bilmeden bugünkü Başkanlık Anayasası'nın Türkiye'yi nereye götüreceği kestirilemez. Osmanlı'da dinsel hukuku, Mecelle'yi ve 1917 Aile Kanunnamesi'ni bilmeden bugünkü “müftülük nikâhı”nın amacı bilinemez. I. Dünya Savaşı'nı, İzmir'in işgalini, Atatürk'ün Anadolu'ya geçişini, Amasya Genelgesi'ni, Sivas Kongresi'ni, TBMM'nin açılmasını, Sakarya Savaşı'nı, Büyük Taarruz'u, Anadolu'daki Yunan zulmünü, İzmir'in ve İstanbul'un kurtuluşunu bilmeden; Vahdettin'i, Damat Ferit'i, Rıfat Börekçi'yi, Abdurrahman Kâmil Efendi'yi tanımadan Milli Mücadele anlaşılamaz. Said-i Nursi'yi tanımadan FETÖ anlaşılamaz. Misuri Zırhlısı'nı, Kore Savaşı'nı, NATO'ya üyeliği, 6. Filo'yu, Kanlı Pazar'ı bilmeden Türkiye'de “Amerikancılık” bilinemez. Lozan'ın önemini kavramak için sadece Lozan'ı bilmek yetmez, önce Sevr'i bilmek gerekir; o da yetmez, 1950'lerde ABD ile imzalanan ikili antlaşmaları bilmek gerekir. Atatürk'ün önemini kavramak için sadece Atatürk'ü tanımak yetmez, Atatürk'ten önceki ve sonraki asker-sivil liderleri; II. Abdülhamit'i, Enver Paşa'yı, Vahdettin'i, İsmet İnönü'yü, Adnan Menderes'i de az çok tanımak gerekir. Atatürk'ü tanımak için Anatürk'ü, Zübeyde Hanım'ı tanımak gerekir. İşte “Yüzyılın Kitabı ”nda bunlar ve daha fazlası var.

"Yüzyılın Kitabı ”, bugün yaşadığımız güncel olayların, 1860'lardan1960'lara uzanan tarihsel arka planlarını anlatıyor, böylece tarihlebugüne ışık tutuyor.

“Yüzyılın Kitabı ”nı okuyunca karşınıza “Yüzyılın Lideri ”,yani Atatürk çıkıyor.

2 - 1923 Kuruluş Ayarlarına Dönmek

Cumhuriyet tarihini en iyi anlatan genç tarihçi ve araştırmacı yazar Sinan Meydan'ın yeni kitabı; "1923 Kuruluş Ayarlarına Dönmek" ile Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadar geçen dönemi ve alınması gereken önlemleri kaleme aldı.

Türkiye Nasıl Kurtuldu, Nasıl Batırıldı, Yeniden Nasıl Kurtulur?

Kurucu Aklı Anlamak ve Kuruluş Ayarlarına Dönmek

“Kuruluş Ayarlarına Dönmek”, kurucu tecrübeden, Atatürk'ün bağımsızlık ve uygarlık savaşından ilham alarak geleceğe dönmektir.Türkiye Cumhuriyeti'nde “kuruluş ayarlarına dönüşü” zorunlu kılacak şey, temel kurucu ayarların bozulmasıdır:

1. Eğer ülke yeniden tam bağımsızlığını kaybetmişse,

2. Eğer millet, egemenliğini yeniden birilerine kaptırmışsa,

3. Eğer aklın, bilimin ve çağdaş uygarlığın yerini yeniden hurafeler, boş inançlar ve bağnazlık almışsa,

4. Eğer “Yurtta barış dünyada barış” idealinden vazgeçilmişse, kuruluş ayarları bozulmuş demektir.

Maalesef Atatürk'ün ölümünden sonra bu dört temel kurucu ayar bozulmaya başlamış, bozulma 65-70 yıl devam etmiştir. Son 15 yılda ise bozulma tamamlanmıştır. Çok daha önemlisi, bugün karşıdevrim, Türkiye Cumhuriyeti'ni bambaşka bir yapıya dönüştürmek için kendi kuruluş ayarlarını yapmaktadır.

“Yalnızca ufku görmek yetmez, ufkun ötesini de görmek gerekir,” diyen Atatürk, ufkun ötesini görerek, gelecekte bir gün “kuruluş ayarlarına dönmek” gerekebileceğini düşünmüştü. Gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'ni, ne zaman, nasıl ve kimin kuruluş ayarlarına döndürmesi gerekeceğini ise, 1927'de söylediği Nutuk'un sonundaki “Gençliğe Hitabe”de açıkça dile getirmişti. Bu anlamda “Gençliğe Hitabe”, kuruluş ayarlarına dönüş şifresidir.

3 - Öteki Mehmed Akif : Vaiz

Mehmed Akif ile Yüzleşmek Uydurulmuş Mehmed Akif'e Karşı Gerçek Mehmed Akif Mehmed Akif'i araştırdıkça onunla ilgili üstü örtülmüş, anlatılmamış veya çarpıtılmış pek çok başka gerçekle karşılaştım. Araştırmalarım sonunda gördüğüm -yıllarca belli çevrelerin tekelinde kalıp olabildiğince sömürülmüş o bildiğimiz Mehmed Akif'e pek benzemeyen ve bugüne kadar pek anlatılmamış öteki Mehmed Akif'ti…

Bu kitabı Mehmed Akif'i övmek veya yermek için değil, uydurulmuş Mehmed Akif'e karşı gerçek Mehmed Akif'i göstermek için yazdım. Ayrıca Akif üzerinden Doğu, Batı, İslam, Osmanlı, Türk Bağımsızlık ve Aydınlanma Savaşı ile Atatürk üzerine bir kere daha düşündürmeyi amaçladım…

"Allahım ne muazzam zaferdi o! (Büyük Taarruz). Ortalık herc-ü merç oldu. Beş altı saat içinde bir başka dünya doğdu… ve biz mest olduk!" "Artık benim ne düşünecek, ne yazacak, hatta ne yaşayacak takatim kalmıştı… Bizim dilimiz tutulmuştu. Ordu bizzat yazıyordu. "

- M. Akif Ersoy

1936 tarihli son röportajından…