Anasayfa   >   Tarih   >   Araştırma - İnceleme  
%53
Serdar Kayıhan - Tarihe Yön Verenler - 10 Kitap Set | Sözcü Kitabevi

Tarihe Yön Verenler - 10 Kitap Set

Serdar Kayıhan  
Halk Kitabevi  

Liste Fiyatı : 129,00 TL
İndirimli Fiyat : 59,90 TL
%53 indirimli

Adet 

Stokta var



Açıklama

Sözcü Kitabevine Özel İndirimi ile Aynı Gün içerisinde Kargo Teslimatı sağlanır...

 

Stok Kodu
1234567899107
Boyut
14.00x21.00
Tarihe Yön Verenler 10 Kitap Set    Serdar Kayıhan    1234567899107    Halk Kitabevi   
Taksit Seçenekleri
Akbank
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,90   
59,90   
2
29,95   
59,90   
3
20,27   
60,80   
4
15,35   
61,40   
5
12,40   
62,00   
Bonus Card
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,90   
59,90   
2
29,95   
59,90   
3
20,17   
60,50   
4
15,27   
61,10   
5
12,34   
61,70   
İş Bankası
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,90   
59,90   
2
29,95   
59,90   
3
20,27   
60,80   
4
15,35   
61,40   
5
12,40   
62,00   
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,90   
59,90   
2
29,95   
59,90   
3
20,27   
60,80   
4
15,35   
61,40   
5
12,40   
62,00   
Diğer Bankalar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,90   
59,90   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
Yorumlar
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Bu kitabı alanlar bunları aldı
Yazarın Diğer Kitapları
Yayınevinin Diğer Kitapları
Kapat