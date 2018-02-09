Ordu ve Devlet Sırlarına Baskın

Bülent Arınç'a iki subay ve dolayısıyla Türk ordusu tarafından düzenleneceği iddia edilen suikast olayı baştan sona bir polis romanıdır. İnanılır gibi değildir. Şeytanın bile aklına gelmeyecek dümenler, yalanlar, kumpaslar, beyin yıkama mekanizmaları… Amaç, devletin ve askeriyenin en gizli bilgi ve belgelerinin saklandığı, doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olan "Seferberlik Tetkik Dairesi" isimli kuruluşa ve oradaki kozmik odalara girip arama yapmak ve eğer mümkünse darbe belgelerini (!) ele geçirmek.

Saygı Öztürk bu düzmece suikast olayını, bu rezaleti, bugüne kadar hiç bilmediğimiz boyutlarıyla belgeliyor. "Ellerine sağlık!" diyorum.

- Emin Çölaşan