Müjdat Gezen 4'lü Kitap Seti

1 - Güle Güle Dünya Ben Burda Kalıyorum

“Kitabımın ismi Güle Güle Dünya Ben Burda Kalıyorum... ‘Burda'nın ortasındaki ‘a' harfi konuşma dilinde düşüyor ya, o nedenle konuşur gibi olsun istedim bu kitap... Ama dünyaya, ‘Hoşça kal,' demek istemediğimi de anlatmaya çalıştım.”

Müjdat Gezen yeni kitabı Güle Güle Dünya Ben Burda Kalıyorum'u dünden bugüne, çocukluğundan şimdisine, ülkenin hallerinden sanata kadar anılarıyla, düşünceleriyle dokuyor. Keyifli bir sohbet ortamında okurunu kâh güldürüyor, kâh hüzünlendiriyor.

“Bu memlekette artık üç şeye güvenim yok diyorum. Bir: Adalet. İki: Hoşgörü. Üçüncüsü mü?.. Artık onu da siz bulun... Aklınıza herhalde üç yüz şey geliyordur...”

2 - Neden Dersen...

Müjdat Gezen'den sarsıcı bir kitap.



Neden dersen?



Sanatçı bugüne ve yarına dair endişelerini ve kızgınlıklarını anlatırken; "Nasıl bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz?", "Hangi değerlerle varolmak istiyoruz" sorularının cevabını arıyor...



Ve Mustafa Kemal Atatürk'ten Aziz Nesin'e, Savaş Dinçel'den Münir Özkul'a, Bülent Ecevit'e kahramanlarını bir hikaye tadında anlatırken sizleri de keyifli bir yolculuğa çıkartıyor.



Kemerlerinizi bağlayın.

3 - Çizgilerle Nazım Hikmet

Bizim okulun bahçesinde bir çınar ağacı var. Üzerinde bir pirinç plaka göreceksiniz "Nazım Hikmet burada yatıyor" yazılı... Dememiş miydi? "Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni ve de uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa-taş maş da istemez hani." Uyarına geldi. Kadıköy, Nazım'ın eski köyü. Çınar ağacı da tamam. Anadolu da uyuyor. O, bizim okulun bahçesinde ve pek çok çınarın altında yatıyor. Her isteyen bir çınarın üzerine böyle bir plaka çakabilir. Çok da güzel olur. Bizimki yıllardır orada duruyor.

Nasrettin Hoca bağlamayı almış eline parmakları hep aynı yerde hiç kıpırdatmadan çalıyormuş. Karısı demiş ki,

- Hoca, yanlış yapıyorsun. Ben gördüm çalanları, parmaklarını hep yerlerde gezdiriyorlar.

Hoca cevap vermiş,

- Onlar benim bulduğum yeri arıyorlar.

Biz de Nasrettin Hoca misali Nazım'a takıldık kaldık. Çevremizdekiler ne güzel globalleşmeye, yeni dünya düzenine kolayca ayak uydurdular. Biz hâla Hocanın bağlaması gibi aynı yerde çırpınıp duruyoruz (!).

-Müjdat Gezen

4 - Naftalin Bozulmuşsa

Nehir söyleşisi değil... Dere söyleşisi... Çünkü akıyor...