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Metin Köklüçınar - Susma! (İmzalı) | Sözcü Kitabevi

Susma! (İmzalı)

Metin Köklüçınar  
Halk Kitabevi  

Liste Fiyatı : 20,00 TL
İndirimli Fiyat : 13,00 TL
%35 indirimli

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Açıklama

Duayen Gazeteci ilk kitabıyla yakın tarihe ışık tutacak

Gazeteci Metin Köklüçınar’ın yakın tarihin kapılarını aralayan ilk kitabı “SUSMA” Halk Kitapevi tarafından yayımlandı. Raflarda yerini alan “SUSMA” ile tarihe not düşen Sözcü Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Metin Köklüçınar, farklı bir dil ve farklı bir bakış açısıyla hafızalarda derin izler bırakan olayları tüm yalınlığıyla ele alıyor.

Otuz yılı aşkın gazetecilik hayatında her daim “SUSMA” diyen Sözcü Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Metin Köklüçınar bu defa, “FISILDA, KONUŞ, BAĞIR YA DA YAZ AMA ASLA… SUSMA” isimli kitabı ile okuyucularla buluştu.

Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil’in önsözü ile yayınlanan “SUSMA” hem yakın tarihe ışık tutuyor hem de hafızalarımızda derin izler bırakan olaylara tüm yalınlığı ile bakıyor. Metin Köklüçınar’ın ilk kitabı “SUSMA” Halk Kitapevi’nden çıktı. Duayen gazeteci Köklüçınar Sözcü Gazetesi’nin kurucu kadrosunda yer alıyor.

Mutfaktan yetişen Köklüçınar, “Ne edebi olmak amaç ne siyasi ne de bilimsel. ‘Asil’ mesele insani durabilmek” diyor. Kısacası bu kitabı; “İnsan hayatta iki eser bırakıyor dünyaya… Birisi evlat diğeri ise kitap… Her ikisi de nasip oldu” diyerek sunuyor kitapseverlere… Peki bu kitap okura ne sunuyor sorusunu ise Köklüçınar şöyle cevaplıyor; “Hepimizin dilinin ucuna gelen ve kendimizi tuttuğumuz cümleleri yan yana koydum. Sıcak bir somun gibi taze, sert ancak içi bembeyaz bir arzuhaldir bu eser.”

 

Stok Kodu
9786052365205
Boyut
13.50x21.00
Sayfa Sayısı
184
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2017-08
Kapak Türü
Ciltsiz
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Susma    Metin Köklüçınar    9786052365205    Halk Kitabevi   
Taksit Seçenekleri
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13,00   
3
4,40   
13,20   
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13,33   
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