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Gökmen Ulu - Yıkılma Sakın | Sözcü Kitabevi

Yıkılma Sakın

Gökmen Ulu  
Kırmızı Kedi Yayınevi  

Liste Fiyatı : 15,00 TL
İndirimli Fiyat : 9,00 TL
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Açıklama

 

Gökmen'i anlatmak hem çok zor, hem de çok kolay!

Zor, çünkü sayfalar dolusu güzel şeyler yazmayı gerektiren özellikleri var!

Kolay, çünkü bardaktaki su kadar dupduru ve tertemiz. Yüreğimde arkadaştan, dosttan öte bir yere sahip. O benim yiğit kardeşim!

Ağır bedel ödemeyi göze alarak, okurlarını ve seyircilerini hiç aldatmayan, bundan böyle de hiç aldatmayacak olan Gökmen'i tanımış olmaktan gurur duyuyorum.
Bu mesleğe girmek isteyen adayların ve genç gazetecilerin onu örnek almalarını diliyorum. İyi ki varsın, iyi ki mesleğimizi evrensel ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalarak yapıyorsun sevgili Gökmen.

Kalemin tükenmesin dürüst kardeşim…

- Uğur Dündar

Atatürkçü. Yurtsever. Kalemini satmıyor... Evrensel meslek ilkelerine bağlı.

Kadın haklarına... Bilim'e sanat'a doğa'ya hayvan'a saygılı. Vicdanlı.

Hoşgörülü. Güleryüzlü. Kırmızıyı boşver... Ömrü boyunca sarı ışıkta bile geçmedi.

Akp döneminde savaş açılan tüm saygın kavramların sözlük karşılığıdır Gökmen.

- Yılmaz Özdil

İnsan kolay olunmaz... Felaketlerle didik didik edilmeniz gerekir.

Cezaevine çeşitli kimliklerinizle girersiniz; “gazeteci”, “baba”, “İzmirli” gibi. Cezaevinden “insan” kimliğinizle çıkmanız için ruhunuzda soyluluk olması gerekir. O zaman korku sizi yenemez; kötülük cesaretinizi aşındıramaz; acı sizi yıkamaz. Tıpkı Gökmen Ulu gibi... Cezaevinden sönmeyen ışığınızla çıkarsınız.

- Soner Yalçın

Güç odakları tarafından bastırılan gerçekler asla yok edilemez.

Bir süre dip dalga oluşturur.

Ama bir gün mutlaka yüzeye çıkar.

Artık herkes görür hakikati.

Tsunamiye dönüşmüştür.                 

Kimse duramaz önünde. 

Gökmen Ulu

Stok Kodu
9786052982167
Boyut
13.50x19.50
Sayfa Sayısı
192
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2018-01
Kapak Türü
Ciltsiz
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Yıkılma Sakın    Gökmen Ulu    9786052982167    Kırmızı Kedi Yayınevi    Politika Siyaset    Güncel Siyaset    Politika Siyaset    Türkiye Siyaseti ve Politikası   
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