Yıkılma Sakın

Gökmen'i anlatmak hem çok zor, hem de çok kolay!

Zor, çünkü sayfalar dolusu güzel şeyler yazmayı gerektiren özellikleri var!

Kolay, çünkü bardaktaki su kadar dupduru ve tertemiz. Yüreğimde arkadaştan, dosttan öte bir yere sahip. O benim yiğit kardeşim!

Ağır bedel ödemeyi göze alarak, okurlarını ve seyircilerini hiç aldatmayan, bundan böyle de hiç aldatmayacak olan Gökmen'i tanımış olmaktan gurur duyuyorum.

Bu mesleğe girmek isteyen adayların ve genç gazetecilerin onu örnek almalarını diliyorum. İyi ki varsın, iyi ki mesleğimizi evrensel ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalarak yapıyorsun sevgili Gökmen.

Kalemin tükenmesin dürüst kardeşim…

- Uğur Dündar

Atatürkçü. Yurtsever. Kalemini satmıyor... Evrensel meslek ilkelerine bağlı.

Kadın haklarına... Bilim'e sanat'a doğa'ya hayvan'a saygılı. Vicdanlı.

Hoşgörülü. Güleryüzlü. Kırmızıyı boşver... Ömrü boyunca sarı ışıkta bile geçmedi.

Akp döneminde savaş açılan tüm saygın kavramların sözlük karşılığıdır Gökmen.

- Yılmaz Özdil

İnsan kolay olunmaz... Felaketlerle didik didik edilmeniz gerekir.

Cezaevine çeşitli kimliklerinizle girersiniz; “gazeteci”, “baba”, “İzmirli” gibi. Cezaevinden “insan” kimliğinizle çıkmanız için ruhunuzda soyluluk olması gerekir. O zaman korku sizi yenemez; kötülük cesaretinizi aşındıramaz; acı sizi yıkamaz. Tıpkı Gökmen Ulu gibi... Cezaevinden sönmeyen ışığınızla çıkarsınız.

- Soner Yalçın

Güç odakları tarafından bastırılan gerçekler asla yok edilemez.

Bir süre dip dalga oluşturur.

Ama bir gün mutlaka yüzeye çıkar.

Artık herkes görür hakikati.

Tsunamiye dönüşmüştür.

Kimse duramaz önünde.

Gökmen Ulu