Sözcü Yazarlar 3'lü Kitap Seti
İndirimli Fiyat : 49,00 TL
1 - Hay Aksi Aldatıldık
Bir de Emin Çölaşan’ın penceresinden ülke gündemine bakmak istemez misiniz?
Buyurun...
Rüşvet, yolsuzluklar, giden gelen milyonların dekontları...
Reza Zerrab, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış,Hakan Atilla...
Barzani, Esad, Suriye gerçeği, 3,5 milyon mülteci...
Ekranlarda bitmek tükenmek bilmeyen evlilik programı rezilliğinin evrildiği format...
Yalnız Adamlar: İstanbul, Ankara, Niğde, Düzce, Bursa ve Balıkesir belediye başkanları...
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet arayışı ve Devlet Bahçeli’nin akıl almaz serüveni...
2 - Dinlediğim Muhteşem Fıkralar
Sevgili okurlar, ünlü Fransız yazarı Moliere, “İnsan güldüğü kadar insandır..” demiş. Doğrudur.
Peki günümüzde yeterine gülebiliyor muyuz?
Buna evet demek mümkün değildir. Binbir sıkıntı içinde çalkalanan ülkemizde insanların büyük bölümü gülmeyi unutmuş durumda..
İşte bu kitabı, gülmeyi unutan insanlarımızı biraz olsun tebessüm ettirebilmek için yayınladık.
3 - Kripto Üçgeni
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Sevgili okurlarım, Saygı Öztürk deyince aklıma hemen bir şey gelir:
“Haber manyağı!”
Bunu olumsuz bir tanımlama olarak algılamayın, kendisine de söylerim! Bence bir gazeteci için yapılacak en güzel tanımlardan biridir.
Boş duramaz…
Her an haber ve söyleşi peşindedir. Haberin önemli veya önemsiz olması onun için hiç dert değildir. Yeter ki özelolsun.
Bu anlayış doğrultusunda tatile gitmez, gitse bile onun sadece adı tatil (!) olur. Bu kez oradan yazmaya başlar.
* * *
Bizim gazetenin Ankara bürosundayız… Zamanın akışı hemen her gün aynıdır.
Erkenci Saygı benim geldiğimi duyunca hemen odama gelir, sabah çaylarını söyleriz.
Aramızda haberler ve basın dedikoduları dahil hoş birgazetecilik muhabbeti başlar…
* * *
Ve bizim Saygı sık sık kitaplar yazar, belgeleri konuşturur ve benden bir önsöz ister!
Son kitabı yeni çıktı:
“Kripto Üçgeni.” (Doğan Kitap.)
İşte benim önsözüm, mutlaka okunması gereken bu ilginç kitabı sanırım biraz olsun anlatıyor:
* * *
“Günün birinde Saygı Öztürk yine yanıma geldi…
“Abi ben yeni bir kitap yazdım, her zamanki gibi önsözünü senin yazman gerek!..”
Ne de olsa ben onun maaşlı, profesyonel ve kadrolu önsöz yazarıyım!
Kitaplarını yayınevine göndermeden önce bana verir, okurum. Zaten elime aldıktan sonra bırakmam mümkün olmaz.
Ellerine sağlık derim ama Saygı'nın acelesi vardır…
“Abi çok acele yaz lütfen zira hemen baskıya girmek üzere.”
Saygı benim arkadaşım, dostum. İmza attığı gazetecilik olaylarını hayranlıkla izlediğim meslektaşım.
Bugüne kadar hangi kitabı çıktıysa, hepsinde benim önsözüm var.
* * *
Bu kitap için fazla söze gerek yok.
Bu adeta polisiye bir roman.
AKP döneminde devletin nasıl yönetildiğini gösteren çok ilginç bir belgesel.
Özellikle 17-25 Aralık 2013 olaylarını hepimiz anımsıyoruz.
O süreçte öyle şeyler yaşandı ki, unutulması ve belleklerden silinmesi asla mümkün olmayacak.
Üstelik bazı kritik bilgi ve belgeler, yaratılan bu korku ve baskı ortamında henüz yayınlanamıyor!
* * *
Bu kitapta perde arkası anlatılan olayların çoğu Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve o zamanki adıyla Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üçgeninde geçiyor.
Buna Güneydoğu'daki anlamsız “Çözüm sürecini” ve bu süreçteki olayları da ekleyin.
Güneydoğu'da hükümetin emriyle asker kışlasına, polis karakollara çekilmiş ve meydan PKK'ya bırakılmıştı.
Adana'da MİT TIR'ları olayları yaşanmıştı.
Ankara ve İstanbul'da inanılmaz olaylar oluyordu…
Baskılar, pazarlıklar…
MİT Müsteşarı savcılar tarafından ifadeye çağrılıyor, bunu önlemek için hükümet acele yasa değişikliği getiriyordu.
Ülkemizi 15 Temmuz 2016 darbe girişimine götüren olaylar işte böyle başlamıştı.
Bu sürecin en önde gelen aktörlerinden biri, o günlerde HSYK 1. Daire Başkanı olan İbrahim Okur. O şimdi
tutuklu.
Bazıları yurt dışına kaçtı, bazıları tutuklandı. İktidarla FETÖ arasında kavga çıktı, darbe girişimi yaşandı, cezaevleri on binlerce tutuklu ile dolduruldu.
* * *
Evet, unutulması mümkün olmayan 17-25 Aralık süreci!..
Bakanlara ve bazı bakan çocuklarına verildiği iddia edilen rüşvetler… Bu iddialar patladığı günlerde Ankara'da devlet katında, hükümette ve özellikle yargıda yaşanan telaş ve panik…
Gerilimli saatler, gerilimli günler, kavga dövüşle geçen haftalar…
Birbirinden haberi olmayan, birbirine kazık atmaya çalışan kamu görevlileri ve özellikle yargıda yaşananlar…
Panik içerisinde bir iktidar…
Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar böylesine asla tanık olmamıştı.
Şunu hepimiz iyi bilelim.
Türkiye 15 Temmuz darbe girişimine boşuna gelmedi.
Yüzlerce inanılmaz olay yaşanırken bazı kamu görevlilerinin içinde olduğu tuzaklar ve tezgahlar vardı.
* * *
Saygı bütün bu olaylarıEMİN ÇÖLAŞAN
dantel gibi işleyip örmüş, ortaya yine “Acayip (!)” bir kitap çıkarmış…
Bu kitap bir roman değil ama roman gibi.
Bunu iki gün içerisinde, baskıya gönderilmeden önce okuyan ilk kişi olarak Saygı'yı kutladım.
Okumaya başladığınız anda bana hak verecek, çok şey öğrenecek ve onu siz de kutlayacaksınız.
Ellerine sağlık Saygı, daha nice kitaplara.”
- HSYK bildirisinde, Başbakan'ın hedef alınması nasıl önlendi?
- O soruşturmayı yürüten savcıya niçin ulaşılamadı?
- Emniyet kiminle ilgili iki farklı rapor hazırladı?
- Emniyet Müdürü, TBMM'de niçin ifade vermek istedi?
- Savcının okuduğu 3847 numaralı kriptoda ne yazıyordu?
- Polisin “Mavi Sessizliği” ne anlama geliyor?
- MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasında neler yaşandı?
- Brüksel'de yabancı servis elemanından hangi belge alındı?
- Bu belgeyle kimler niçin suçlandı, Başbakan niçin devreye girdi?
- “Diyarbakır'da bulundu” denilen belgede ne vardı?
- MİT TIR'larında neler yaşandı, Enis Berberoğlu bu olaya nasıl sokuldu?
- Melih Gökçek, kimin talimatıyla gözaltındayken serbest bırakıldı?
Araştırmacı Gazeteci Saygı Öztürk, Türkiye'nin yakın tarihinde olup bitenleri kendisine has üslubuyla gözler önüne seriyor. Yakın tarihimizin ses getiren pek çok olayı bütün çıplaklığıyla Kripto Üçgeni'nde.
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