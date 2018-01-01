Sağlıklı Yaşam Seti - 3 Kitap

1 - Gerçek Tıbbın 10 Şifresi - Genetik ve İyileşmez Denen Hastalıklar Nasıl Tedavi Edilir?

Prof. Canan Karatay bu kez gerçek tıbbın yeni şifreleriyle karşınızda! Yine iddialı, yine kendinden emin. Köhnemiş yanlış bilgileri düzeltiyor, ufku genişletiyor, sağlığa getirdiği Karatay bakış açısını pekiştiriyor. Mutluluk ve şifa için en kestirme yolu gösteriyor. Hepimizi iyileştiriyor!



Karatay, 50 yıllık hekimlik tecrübesiyle gözlemledi, okudu, araştırdı, bilgi süzgecinden geçirdi. Şimdi Türk halkının sağlıklı yaşaması ve yaşlanması için, mutlu, enerjik ve verimli bir yaşam sürmesi için bir ezberi daha bozuyor! Prof. Canan Karatay'ın yeni kitabındaki iddiası çok net! Yüzlerce bilimsel referans ışığında ‘Genetik' ve ‘İyileşmez' denen hastalıklar iyileşir diyor.

Hangi hastalıklar iyileşir diyor:

Kronik İnflamasyon

İnsülin Direnci

Diyabet, Obezite

Hipertansiyon

Haşimato

Depresyon, Unutkanlık

Kronik Artrit, Eklem ve Kas Ağrıları

Polikistik Over

Fibrokistik Meme

Fibromiyalji

Kanser

Ve Tüm Kronik Dejeneratif Hastalıklar

2 - Sağlığını Yeniden Keşfet (İmzalı)

Sağlıklı olmak bir tercihtir. Yanlış besleniyoruz. Sık hastalanıyoruz. Erken yaşlanıyoruz. Yaşam tarzını değiştirerek ve doğru beslenerek sağlıklı, fit ve en az yüz yıl yaşamak mümkündür.

Sağlığa en büyük tehdit çevresel ve içsel toksinlerden, hazır yapay gıdalardan gelmektedir. Toksinlerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Çok fazla boş kalori tüketiyoruz. Hareketsiz bir yaşamımız var, stresli ve gerginiz.

Sağlığın korunması, fit ve uzun yaşamak için dengeli ve yeterli beslenme ile birlikte toksinlerden uzak durmak ve yaşam tarzını değiştirmek en önemli unsurlardır.

Bu kitap yedikleriniz, içtikleriniz ve çevrenizin sağlığınıza olan etkilerini ayrıntılı bir şekilde dile getiren, her zaman el altında bulunması gereken kaynak bir kitaptır. Sizin ve çocuklarınızın sağlıklı ve

kaliteli bir yaşam sürmenize katkıda bulunmak amacıyla yazılmıştır. Sağlıklı, fit ve uzun yaşam için

gerekli olan yaşam tarzı değişiklikleri ve beslenme modelleri bu kitapta anlatılmaktadır. Kitap; sağlıklı beslenme ve hastalıklar olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

SAĞLIKLI BESLENME: Yağlar; Esansiyel yağ asitleri; Trans yağlar; Doğal karbonhidratlar; Sebzeler; Meyveler; Glisemik indeks; Lif, Sindirilemeyen karbonhidrat; Proteinler; Tahıllara genel bakış; Süt ve süt ürünleri; Baklagiller; Yağlı tohumlar.

HASTALIKLAR: Antiaging nedir?; Sağlıklı yaşam için ilk adım: Şekeri terk et; İnsülin direnci, Obezite, Tip II diabetes mellitus; Metabolik sendrom, Şeker hastalığı, kalp damar hastalığı: Ayrılmaz üçlü; Diyabet önlenebilir bir hastalıktır ve tanısı kolaydır; Kanser; Osteoporoz; Tiroid sağlığı; Karaciğer yağlanması (hepatosteatoz); Gut hastalığı; Anemi (kansızlık) nedir?; Premenstrüel gerginlik sendromu (PMS); Prostat sağlığı; Meme kanseri; Sağlığın sigortası; Cinsel bozukluklar ve hastalıklar; Toksinler.

3 - Yaş 75 Yolun Yarısı - Gençlik ve Sağlıklı Yaşam Sırları

Bilinçaltı gücümle bel fıtığımı ve menisküsümü nasıl iyi ettim?

-Kansere karşı neler yemeli, nasıl yaşamalı?

-Takıntılardan kurtulmanın, ve mutluluğu bulmanın yolları.

-Ben, 50 yaşından sonra boyumu 12 cm uzattım... Siz de uzatabilirsiniz, ispatı bu kitapta...

-İlaç kullanmadan sınırsız cinsel güç nasıl elde edilir?

-Fiziksel ve ruhsal yönden nasıl güçlü olunur?

Kaç yaşında olduğunu bilmeseydin! Kaç yaşında olurdun?

-Filozof Paig