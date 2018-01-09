Gerçekleri Arşiv Yazar (İmzalı)Sözcü Kumpası

Ergenekon, Balyoz, Odatv, Ayışığı, Sarıkız, Poyrazköy

kumpasları, Sözcü gazetesini hedef seçerek devam etti…

Bu kitap, Türkiye'nin kapkara yıllarının utanç medyasında

yazılanları, yalanları, iftiraları ve Sözcü'nün manşetlerini

bir araya getiriyor.

Sözcü kumpasının içyüzü ve Sözcü'ye iftiralar

yönelten Kripto FETÖ'cülerin gerçek yüzü…

Öncesi ve sonrasıyla 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi...

Sözcü yazarlarının iftiralara karşı yanıtları, arşivler,

belgeler, gerçekler…

Uğur Dündar ve Emin Çölaşan'dan Yılmaz Özdil'e, Bekir Coşkun'dan

Soner Yalçın'a, Necati Doğru'dan Saygı Öztürk'e,

basınımızın sembol isimleri, karanlığa ışık tutuyor.

Gerçekleri Arşiv Yazar, ülkemizin basın ve hukuk

tarihinde kendisinden çok söz ettirecek, derin izler

bırakacak, gazeteciliğin sesinin gür biçimde

yankılandığı bir çalışma.



Bu kitabın satış gelirleri

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ'ne

bağışlanacaktır.