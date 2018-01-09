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Bilal Ak - Gerçekleri Arşiv Yazar (İmzalı) | Sözcü Kitabevi

Gerçekleri Arşiv Yazar (İmzalı)Sözcü Kumpası

Bilal Ak  
Kırmızı Kedi Yayınevi  

Liste Fiyatı : 26,50 TL
İndirimli Fiyat : 16,00 TL
%39 indirimli

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Açıklama

Ergenekon, Balyoz, Odatv, Ayışığı, Sarıkız, Poyrazköy
kumpasları, Sözcü gazetesini hedef seçerek devam etti…
Bu kitap, Türkiye'nin kapkara yıllarının utanç medyasında
yazılanları, yalanları, iftiraları ve Sözcü'nün manşetlerini
bir araya getiriyor.
Sözcü kumpasının içyüzü ve Sözcü'ye iftiralar
yönelten Kripto FETÖ'cülerin gerçek yüzü…
Öncesi ve sonrasıyla 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi...

Sözcü yazarlarının iftiralara karşı yanıtları, arşivler,
belgeler, gerçekler…
Uğur Dündar ve Emin Çölaşan'dan Yılmaz Özdil'e, Bekir Coşkun'dan
Soner Yalçın'a, Necati Doğru'dan Saygı Öztürk'e,
basınımızın sembol isimleri, karanlığa ışık tutuyor.
Gerçekleri Arşiv Yazar, ülkemizin basın ve hukuk
tarihinde kendisinden çok söz ettirecek, derin izler
bırakacak, gazeteciliğin sesinin gür biçimde
yankılandığı bir çalışma.


                    Bu kitabın satış gelirleri
             ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ'ne
                         bağışlanacaktır.

Stok Kodu
9786052982228
Boyut
14.00x23.00
Sayfa Sayısı
360
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2018-01
Kapak Türü
Ciltsiz
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Gerçekleri Arşiv Yazar İmzalı    Sözcü Kumpası    Bilal Ak    9786052982228    Kırmızı Kedi Yayınevi    Politika Siyaset    Türkiye Siyaseti ve Politikası   
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16,00   
3
5,41   
16,24   
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16,40   
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