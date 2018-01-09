Gerçekleri Arşiv Yazar (İmzalı)Sözcü Kumpası
İndirimli Fiyat : 16,00 TL
Ergenekon, Balyoz, Odatv, Ayışığı, Sarıkız, Poyrazköy
kumpasları, Sözcü gazetesini hedef seçerek devam etti…
Bu kitap, Türkiye'nin kapkara yıllarının utanç medyasında
yazılanları, yalanları, iftiraları ve Sözcü'nün manşetlerini
bir araya getiriyor.
Sözcü kumpasının içyüzü ve Sözcü'ye iftiralar
yönelten Kripto FETÖ'cülerin gerçek yüzü…
Öncesi ve sonrasıyla 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi...
Sözcü yazarlarının iftiralara karşı yanıtları, arşivler,
belgeler, gerçekler…
Uğur Dündar ve Emin Çölaşan'dan Yılmaz Özdil'e, Bekir Coşkun'dan
Soner Yalçın'a, Necati Doğru'dan Saygı Öztürk'e,
basınımızın sembol isimleri, karanlığa ışık tutuyor.
Gerçekleri Arşiv Yazar, ülkemizin basın ve hukuk
tarihinde kendisinden çok söz ettirecek, derin izler
bırakacak, gazeteciliğin sesinin gür biçimde
yankılandığı bir çalışma.
Bu kitabın satış gelirleri
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ'ne
bağışlanacaktır.
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