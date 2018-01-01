Dünyayı Yöneten Gizli Örgütler 3'lü Kitap Seti

1 - Bilderberg - Dünyayı Yöneten Üst Akıl (Küreselleşmenin Papazları)

Araştırmacı yazar Ali Kuzu'nun yeni kitabı, Bilderberg - Dünyayı Yöneten Üst Akıl ile Bilderberg gizli örgütünün tarihi, illuminati ve bilderberg ilişkisi, yönetim kurulunun kimlerden oluştuğunu, wikileaks'in son begelerini, bilderberg ve Türkiye arasında geçen gizli toplantılar ve özel yazışmaları ayrıca tüm dünyada düzenlenen Bilderberg toplantıları ve ofislerini Ali Kuzu yeni kitabında okurları için kaleme aldı.

‘Tek Dünya' hayali peşindeki İlluminati ve bu düzenin kurulması için çalışan Rothschild ve Rockefeller ailelerinin kurduğu vakıflardan biri de Bilderberg Grubu'dur.

Bilderberg Grubu, yirminci yüzyıla damgasını vuran ve 21. yüzyılda da dünya üzerindeki sultasını daha da güçlendirme amacına yönelik yeni teoriler geliştiren, karanlık ağın sadece bir koludur. Aslında ‘Küresel Papazlar' dediğimiz bu grup ‘Dünyayı Yöneten Üst Akıl'dır.

İşte sizlere Bilderberg kitabımızda bu ‘Küresel Papazlar'ın kimler olduğunu ve ne dolaplar çevirdiklerini aşağıdaki soruların cevaplarıyla ortaya koyduk.

• Bilderberg'i kuranların asıl amacı ne?

• Bilderberg toplantıları neden gizli yapılıyor?

• Papa'yı veto etme yetkisine sahip dünyadaki tek kişi kimdir?

• Küresel papazlar kimlerdir?

• Bilderberg üst akıl mı?

• Tapınak Şövalyeleri ve Bilderberg arasındaki ilişki?

• Bilderbergcilerin hepsi mason mu?

• Bilderberg'i destekleyen vakıflar hangileri?

• Avrupa Birliği'ni kuran Bilderberg mi?

• Bilderberg'in icadı olan para birimi hangisi?

• Çin, Bilderberg'e neden davet edildi?

• Küresel hükümet mi kuruluyor?

• Rockefeller'in hayali ne?

• Bilderberg toplantılarında konuşulanları açıklayanlar öldürülüyor mu?

• Bilderberg ülkemizde kimleri başbakan yaptı?

• Türkiye'den konferanslara kimler katıldı?

• Bilderberg hangi Türk hükümetini göreve getirdi?

• Merkez Bankası'nın hangi başkanı Bilderberg için çalıştı?

• Bilderberg'e Müslüman dünyası neden soğuk bakıyor?

• Bilderberg'in Türkiye sorumlusu kim?

• Bilderberg'de Türkiye'ye biçilen rol nedir?

2 - Rockefeller Ailesi (Ölüm İmparatorluğu)

Dünyanın başına bela olan ve Ölüm İmparatorluğu diye anılan Rockefeller Ailesinin, Illuminati - Küreselleşme ve Gizli Örgütler vasıtasıyla dünyaya getirmek istedikleri Yeni Dünya Düzeniyle ne yapmak istiyorlar. Bu sorunun cevabını biz de zor verdik. İşte size bazı satır başları;

Türkiye'nin "Küçük Amerika" yapılması görevi kime verilmişti?

Rockefeller, ABD'nin en prestijli ödülünü hangi Türk ailesine verdi?

Rockefeller Hitler'e neden destek veriyordu?

Auschwitz'te milyonlarca insanı öldüren ZyklonB gazını üreten şirket kimin?

ABD yönetimi, PearlHarbor'a baskın yapılacağını biliyor muydu?

Cani Dr. Mengele, Down Sendromu Sakat ve zekâ özürlü çocuklara ve bebeklere karşı yaptığı deneyleri hangi aile destekliyordu?

20 Yıl Sonra Böcekten yapılma burger ve sosisler yiyeceğiz.

GDO'lu ürünlerin getirdiği tehlikeler neler?

Yeni doğan 140 milyon bebeğin 500 bini neden kör oldu?

GDO adı verilen 'Ölüm Tohumları' "şeytan planının" parçası mı?

Kuş Gribi Nasıl Pompalandı?

Kıyamet Tohum Deposu nerede?

Bakanlık, tüm bebek mamalarında GDO kullanımını nasıl serbestleştirdi?

Yerli tohuma hayır. GDO'lu tohuma Evet.

İnsanları İlaçlarla nasıl öldürüyorlar?

Avrupa'da yasaklanan Tomografi Türkiye'de neden serbest?

Çocukluk aşıları ile otizm arasında bağlantı var mı?

Türk Doktorlar Kanser ilacını buldu mu?

Türkiye'de uygulanacak Kâbus Senaryosu?

Ölümcül Keneleri Türkiye'ye Kim Saldı?

Genetik Kodlarımız Çözülüyor mu?

İşte yukarıdaki bu soruların cevaplarını Rockefeller Ailesi ' Ölüm İmparatorluğu' kitabımızın sayfalarında bulacaksınız.

3 - Küresel Para Baronu Rothschild Ailesi (Kızıl Kalkan)

Bu Dünyanın gerçek teröristlerini karanlıklarda dağlarda aramayın, cadde ve sokaklarda da göremezsiniz. Çünkü onlar şehrin yüksek binalarının en üst katlarında binlerce dolarlık takım elbiseleriyle tepeden hep sizi izlerler...

Biz de, sizleri izleyenlerin en büyüğü olan Rothschild Hanedanlığı'nın; 1700'li yıllarda Almanya'da başlayan ve için de savaş, kan, vahşet ve para olan yaşam maceralarına aşağıdaki soruları sorarak bir göz atalım dedik;

* Illuminati'nin en büyük ailesi Rothschiler mi?

* ABD'nin kurucuları Yahudiler mi?

* Amerikan Mührünün sırrı ne?

* Dünya Savaşlarını başlatan Rothschiler mi?

* Dünyadaki Merkez Bankalarının kaçı Rothschildlerin elinde?

* Birleşmiş Milletler Rothschildlerin bir projesi mi?

* Rothschiller, Sabatay Sevi'nin Torunları mı?

* Hitler ve Stalin Yahudi Kanı mı taşıyor?

* Yahudi toplama kamplarının Finansörü Rothschildler mi?

* Rothschildlerin Türkiye Başkanı Kim?

* Yeraltı madenlerimizi Rothschildlere kim peşkeş çekti?

* 2. Abdülhamid'i Rotschildler mi tahtan indirdi?

* Rothschild ailesinin soyu Hazar Türklerine mi dayanıyor?

* IŞID örgütünün silahlarını Rothschildler mi sağlıyor?

* Merkez Bankamızda Rothschildlerin hissesi var mı?

* Türkiye Rothschildler için neden önemli?

* Tarım topraklarımız yabancıların eline mi geçiyor?

Osmanlının batışında onlar var. Siyasetimizde onlar var. Merkez Bankası'nda onlar var. Yeraltı Zenginliklerimizde onlar var. Bankacılık Sektörümüzde onlar var. Tarımda yine onlar var. İşte bu kitapta Rothschild Ailesi ve kirli çıkar ilişkilerini yazmaya çalıştık. Bildiklerimizi sizlerle paylaştık.