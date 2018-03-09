Atatürk'e Saldırmanın Dayanılmaz HafifliğiBütün Eserleri - 1
İndirimli Fiyat : 21,00 TL
Değerli insan, bilim, kültür ve devlet adamı Sayın Ahmet Taner Kışlalı'nın kişiliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine ve özellikle laik niteliğine yapılan hain saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyorum.
- Ahmet Necdet Sezer (Anayasa Mahkemesi Başkanı, Cumhurbaşkanı)
Sevgili Ahmet Taner Kışlalı büyük bir yazar, değerli bir bilimadamı ve tutarlı bir politikacıydı.
- Bülent Ecevit(Başbakan, DSP Genel Başkanı)
Genç Kışlalılarımız, en miniğine dek, Ahmet Taner Kışlalı'nın yolunu, yani Cumhuriyetimizin aydınlık yolunu açık tutacak. Milyonlarca Kışlalı oluşacak ve inanıyorum ki, onu yitirişimiz boşa gitmeyecek.
- Prof. Dr. Türkan Saylan (ÇYDD Genel Başkanı)
Savunduğun değerleri, Cumhuriyet ve onun ilkelerini senin inancın ve kararlılığınla savunmaya devam edeceğiz.
- Org. Edip Başer (Genelkurmay 2. Başkanı)
Katillerin hedefi demokratik, laik cumhuriyettir. Size uzanan eller, er geç kırılacaktır.
- Bayram Meral (Türk-İş Genel Başkanı)
Seni katleden alçakların da nasibini alacağı bir güzel dünya, uygar bir Türkiye için yazdın, düşündün, anlattın. Rahat uyu kültürümüzün beyefendisi.
- Ahmet Özer (Şair)
Kemalizm'in ateşi ilelebet yanacaktır. Sana söz veriyoruz!
- Prof. Dr. Hakkı Keskin(Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı, Alman Parlamentosu Milletvekili)
-
27,00 TL18,90 TL
-
28,00 TL21,00 TL
-
25,00 TL16,25 TL
-
30,00 TL19,50 TL
-
26,50 TL16,00 TL
-
23,00 TL16,10 TL
-
29,00 TL20,30 TL
-
20,00 TL14,00 TL
-
20,00 TL15,60 TL
-
15,00 TL11,25 TL
-
10,00 TL7,00 TL
-
25,00 TL16,25 TL
-
-
-
29,00 TL24,65 TL
-
-
-
12,00 TL9,60 TL
-
6,50 TL4,55 TL
-
8,00 TL5,60 TL
-
-
24,00 TL16,80 TL
-
13,00 TL9,10 TL
-
25,00 TL17,50 TL
-
35,00 TL24,50 TL
-
35,00 TL24,50 TL
-
6,00 TL4,20 TL
-
-
20,00 TL14,00 TL
-