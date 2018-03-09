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Ahmet Taner Kışlalı - Atatürk'e Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği | Sözcü Kitabevi

Atatürk'e Saldırmanın Dayanılmaz HafifliğiBütün Eserleri - 1

Ahmet Taner Kışlalı  
Kırmızı Kedi Yayınevi  

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Açıklama

Değerli insan, bilim, kültür ve devlet adamı Sayın Ahmet Taner Kışlalı'nın kişiliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine ve özellikle laik niteliğine yapılan hain saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyorum.

- Ahmet Necdet Sezer (Anayasa Mahkemesi Başkanı, Cumhurbaşkanı)

Sevgili Ahmet Taner Kışlalı büyük bir yazar, değerli bir bilimadamı ve tutarlı bir politikacıydı.

- Bülent Ecevit(Başbakan, DSP Genel Başkanı)

Genç Kışlalılarımız, en miniğine dek, Ahmet Taner Kışlalı'nın yolunu, yani Cumhuriyetimizin aydınlık yolunu açık tutacak. Milyonlarca Kışlalı oluşacak ve inanıyorum ki, onu yitirişimiz boşa gitmeyecek.

- Prof. Dr. Türkan Saylan (ÇYDD Genel Başkanı)

Savunduğun değerleri, Cumhuriyet ve onun ilkelerini senin inancın ve kararlılığınla savunmaya devam edeceğiz.

- Org. Edip Başer (Genelkurmay 2. Başkanı)

Katillerin hedefi demokratik, laik cumhuriyettir. Size uzanan eller, er geç kırılacaktır.

- Bayram Meral (Türk-İş Genel Başkanı)

Seni katleden alçakların da nasibini alacağı bir güzel dünya, uygar bir Türkiye için yazdın, düşündün, anlattın. Rahat uyu kültürümüzün beyefendisi.

- Ahmet Özer (Şair)

Kemalizm'in ateşi ilelebet yanacaktır. Sana söz veriyoruz!

- Prof. Dr. Hakkı Keskin(Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı, Alman Parlamentosu Milletvekili)

Stok Kodu
9786052982525
Boyut
13.50x19.50
Sayfa Sayısı
416
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2018-03
Kapak Türü
Ciltsiz
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Ahmet Taner Kışlalı    Atatürk'e Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği    Kırmızı Kedi Yayınevi            9786052982525   
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21,00   
3
7,11   
21,32   
4
5,38   
21,53   
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